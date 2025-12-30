العيسوي: الشباب والأسرة التربوية محل اهتمام الملك وولي العهد

وتناول اللقاءان، اللذان عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، دور الشباب والأسرة التربوية في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحقيقية عن الأردن، وما تحقق من إنجازات في مسيرته الوطنية الشاملة.
وفي مستهل اللقاءين، أكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية التاريخية، ظل على الدوام قريبًا من نبض شعبه، مصغيًا لتطلعاته، ومؤمنًا بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
ولفت إلى أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش السامي أن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.
وأشار إلى أن جلالة الملك يولي الشباب اهتمامًا خاصًا، ويؤمن بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، والمساهمة الفاعلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومبادراتهم يشكل نهجًا ثابتًا في العمل الوطني.
وتميز وفد منصة "أنا مؤثر" بتنوع اختصاصاتهم واهتماماتهم، ما أثرى الحديث ودور كل واحد منهم في عملية إحداث التغيير الإيجابي سواء في السلوك أو التفكير.
وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة، مدافعين عن مواقف الأردن، والعمل على تعزيز الوعي بمسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد.
ولفتوا إلى أنهم يدافعون ويقدمون محتوى ذا قيمة عن الأردن وامتيازاته، كل حسب اختصاصه اقتصاديًا أو سياحيًا أو علاجيًا، واصفين أنفسهم بأنهم جنود وقوة الرد السريع في معركة تعزيز الوعي والسردية الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك
-
القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية
-
هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة
-
وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك
-
افتتاح مؤتمر "الهندسة والبيئة" في جامعة آل البيت
-
"المعونة الوطنية": خطة 2026 تدعم التمكين عبر التدريب المهني
-
القوات المسلحة توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية يد العون للإغاثة
-
الخيرية الهاشمية في 2025 .. وفَّرت المأوى والخبز والماء والوجبات الساخنة لمليون غزّي