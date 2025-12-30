العيسوي: الشباب والأسرة التربوية محل اهتمام الملك وولي العهد

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، شبابًا مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من منصة "أنا مؤثر"، ووفدًا من معلمي مدرسة ذيبان الأساسية، في لقاءين حواريين منفصلين.

وتناول اللقاءان، اللذان عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، دور الشباب والأسرة التربوية في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحقيقية عن الأردن، وما تحقق من إنجازات في مسيرته الوطنية الشاملة.



وفي مستهل اللقاءين، أكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية التاريخية، ظل على الدوام قريبًا من نبض شعبه، مصغيًا لتطلعاته، ومؤمنًا بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.



ولفت إلى أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش السامي أن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.



وأشار إلى أن جلالة الملك يولي الشباب اهتمامًا خاصًا، ويؤمن بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، والمساهمة الفاعلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومبادراتهم يشكل نهجًا ثابتًا في العمل الوطني.

من جهتهم، عبّر شباب "أنا مؤثر" عن تقديرهم لهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على أن تكون منصات التواصل الاجتماعي مساحة لبناء الوعي، وخدمة القضايا الوطنية، وإبراز صورة الأردن، بما يعكس حقيقة مواقفه الثابتة، ويعزز الثقة والشراكة بين الشباب ومؤسسات الدولة.



وتميز وفد منصة "أنا مؤثر" بتنوع اختصاصاتهم واهتماماتهم، ما أثرى الحديث ودور كل واحد منهم في عملية إحداث التغيير الإيجابي سواء في السلوك أو التفكير.



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة، مدافعين عن مواقف الأردن، والعمل على تعزيز الوعي بمسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد.