الأحد 2025-07-06 05:35 م
 

العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام

خلال لقائه وفدين من نادي الشبيبة المسيحي وأبناء قبيلة الحويطات/العمران
خلال لقائه وفدين من نادي الشبيبة المسيحي وأبناء قبيلة الحويطات/العمران
 
الأحد، 06-07-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، الذي يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام من البناء والصمود تحت راية الهاشميين، يشكل منارة للاستقرار وأيقونة للسلام في منطقة تزدحم بالتحديات.

وقال إن  القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل جوهر المسيرة الحضارية الأردنية، حيث أولوية الدولة هي المواطن، ومحور السياسات هو تحسين مستوى معيشته وتحقيق العدالة وتوسيع الفرص أمامه.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أعضاء نادي الشبيبة المسيحي الأردني، وأبناء قبيلة الحويطات/ عشيرة العمران، في لقاءين منفصلين.


وقال العيسوي إن التحولات النوعية التي شهدها الأردن خلال عهد جلالة الملك في مختلف القطاعات، والتي انعكست على بيئة تنموية متكاملة مكّنت الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بثقة.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، ثمّن المتحدثون من الوفدين جهود جلالة الملك  على مختلف المستويات الوطنية والدولية، مؤكدين أن جلالته يمثّل صوت العقل والاعتدال والمدافع الصلب عن الحقوق العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشادوا  بخطاب جلالة الملك الأخير في البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه عبّر بوضوح عن الموقف الأردني الأصيل تجاه قضايا المنطقة والعالم، وبيّن عدالة القضية الفلسطينية بمهنية وشجاعة.

 وقالوا إن جلالته هو خير من يمثّل صوت الأردن في المحافل الدولية، ويعكس صورة الدولة الأردنية ومبادئها بثقة واحترام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا إلى قطر لمحادثات غزة قبل سفر نتنياهو لواشنطن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

ح90ح0

فيديو منوع هكذا يتم بناء المنازل ولكن بنسخة أصغر



 
 





الأكثر مشاهدة