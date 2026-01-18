الأحد 2026-01-18 05:44 م

العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا
خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا
 
الأحد، 18-01-2026 05:00 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع أن يرسّخ نموذجًا وطنيًا متماسكًا يقوم على الثبات في المواقف، والالتزام بالقيم، وحماية الاستقرار، في محيط إقليمي ودولي مليء بالتحديات، مستندًا إلى إرث هاشمي عريق ونهج قيادي حكيم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء منطقة البويضة في لواء الرمثا، حيث تناول العيسوي خلال اللقاء أسس التجربة الأردنية ودور القيادة الهاشمية في صون الأمن الوطني وتعزيز وحدة الصف الداخلي.

وأشار العيسوي إلى أن النهج الهاشمي، القائم على الحكمة والاعتدال وتحمل المسؤولية، مكّن الأردن من الجمع بين الاستقرار السياسي والأمني من جهة، والحضور الفاعل في القضايا العربية والدولية من جهة أخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بما ينعم به الوطن من أمن واستقرار، معتبرين أن ذلك هو نتاج رؤية جلالة الملك وجهوده المتواصلة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن الأردني.

 

وأكدوا تمسكهم بالوحدة الوطنية، وتجديد العهد بالوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها الأساس المتين لقوة الأردن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال

ا

شؤون برلمانية "صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

ي

أخبار محلية جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

ت

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات



 






الأكثر مشاهدة