العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء منطقة البويضة في لواء الرمثا، حيث تناول العيسوي خلال اللقاء أسس التجربة الأردنية ودور القيادة الهاشمية في صون الأمن الوطني وتعزيز وحدة الصف الداخلي.
وأشار العيسوي إلى أن النهج الهاشمي، القائم على الحكمة والاعتدال وتحمل المسؤولية، مكّن الأردن من الجمع بين الاستقرار السياسي والأمني من جهة، والحضور الفاعل في القضايا العربية والدولية من جهة أخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
