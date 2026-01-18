العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع أن يرسّخ نموذجًا وطنيًا متماسكًا يقوم على الثبات في المواقف، والالتزام بالقيم، وحماية الاستقرار، في محيط إقليمي ودولي مليء بالتحديات، مستندًا إلى إرث هاشمي عريق ونهج قيادي حكيم.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء منطقة البويضة في لواء الرمثا، حيث تناول العيسوي خلال اللقاء أسس التجربة الأردنية ودور القيادة الهاشمية في صون الأمن الوطني وتعزيز وحدة الصف الداخلي.



وأشار العيسوي إلى أن النهج الهاشمي، القائم على الحكمة والاعتدال وتحمل المسؤولية، مكّن الأردن من الجمع بين الاستقرار السياسي والأمني من جهة، والحضور الفاعل في القضايا العربية والدولية من جهة أخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بما ينعم به الوطن من أمن واستقرار، معتبرين أن ذلك هو نتاج رؤية جلالة الملك وجهوده المتواصلة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن الأردني.