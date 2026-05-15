الجمعة 2026-05-15 05:33 م

العيسوي: القيادة الهاشمية صنعت للأردن ثباتا يتقدم على العواصف ويتجاوز التحديات

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة العبابنة
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة العبابنة
 
الجمعة، 15-05-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري-     التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، وفداً من أبناء وبنات عشيرة العبابنة، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعكس نهج الديوان الملكي الهاشمي في تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، والاستماع إلى رؤاهم ومواقفهم تجاه القضايا الوطنية ومسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك يمضي بثبات وثقة نحو ترسيخ دولة قوية بمؤسساتها، منيعة بوحدتها الوطنية، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة ومتغيرات متسارعة.

وقال إن جلالة الملك يواصل قيادة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري برؤية واضحة تستند إلى مصلحة الوطن والإنسان الأردني، باعتباره محور التنمية وغايتها الأولى، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية ماضية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة والإنجاز، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، أكد المتحدثون من أبناء عشيرة العبابنة اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، والتفافهم حول جلالة الملك، وسمو ولي العهد، مؤكدين أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة، واحة أمن واستقرار، وأنهم سيظلون أوفياء لرسالة الوطن والثوابت الوطنية، داعمين لكل الجهود التي تصون أمن الأردن وتحمي منجزاته وتعزز مسيرة تقدمه.

وعبروا عن اعتزازهم الراسخ بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الأردنيين سيبقون على الدوام صفاً واحداً خلف جلالة الملك، يستمدون من حكمته وعزيمته الثقة بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومكانته الراسخة رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات متسارعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 3 شهداء و6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح سوق المعراض الريفي الأول في جرش

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة العبابنة

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية صنعت للأردن ثباتا يتقدم على العواصف ويتجاوز التحديات

حزب الاتحاد الوطني يشارك في المسيرة الوطنية إحياءً لذكرى النكبة

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني يشارك في المسيرة الوطنية إحياءً لذكرى النكبة

مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز

وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك لرئيس لاتفيا

أخبار محلية وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك لرئيس لاتفيا

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام

أخبار محلية مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام



 
 






الأكثر مشاهدة

 