العيسوي: القيادة الهاشمية صنعت للأردن ثباتا يتقدم على العواصف ويتجاوز التحديات

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، وفداً من أبناء وبنات عشيرة العبابنة، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعكس نهج الديوان الملكي الهاشمي في تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، والاستماع إلى رؤاهم ومواقفهم تجاه القضايا الوطنية ومسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك يمضي بثبات وثقة نحو ترسيخ دولة قوية بمؤسساتها، منيعة بوحدتها الوطنية، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة ومتغيرات متسارعة.



وقال إن جلالة الملك يواصل قيادة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري برؤية واضحة تستند إلى مصلحة الوطن والإنسان الأردني، باعتباره محور التنمية وغايتها الأولى، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية ماضية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة والإنجاز، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

