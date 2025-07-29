العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة مأدبا، والتي يتم تنفيذها في إطار التوجيهات الملكية السامية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

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