العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن

04:10 م

الوكيل الإخباري- تجسيدا للنهج الذي يرسخه جلالة الملك عبدالله الثاني في المتابعة الميدانية المستمرة لضمان إنجاز المشاريع التنموية، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوم الاثنين، مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي الكرك والعقبة، وذلك للاطلاع على سير العمل فيها ونسب الإنجاز. اضافة اعلان





ففي محافظة الكرك، استهل العيسوي جولته بتفقد الفرع الإنتاجي التابع لشركة الزي لصناعة الألبسة في منطقة الموجب، والذي تم إنشاؤه من خلال المبادرات الملكية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بإنشاء فروع إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين في أماكن سكناهم للتخفيف عليهم من مشقة الانتقال الى المدن والمناطق الصناعية للحصول على فرص العمل، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد عليهم والحد من مصاريف المواصلات.



واطلع العيسوي، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف ومدير عام شركة الزي لصناعة الألبسة عبد الرحمن بني هاني ورئيس لجنة بلدية طلال الجديدة المهندس رائد الخطاطبة، على واقع سير العمل في المصنع، الذي تم افتتاحه على هامش الزيارة الملكية لمحافظة الكرك في الثاني من تشرين الثاني الماضي، حيث يوفر حاليا (100) فرصة عمل لأبناء المنطقة والقرى المجاورة، والتي سيتم زيادتها تدريجيا للوصول إلى (220) فرصة عمل خلال السنة الأولى من التشغيل.



وتجدير الإشارة الى ان عدد الفروع التي تم افتتاحها ضمن هذه المبادرة تزيد على 35 مشروع موزعة على مختلف محافظات ومناطق المملكة خاصة المناطق النائية وقد وفرت ما يزيد على عشرة الاف فرصة عمل.



كما زار العيسوي مشروع "جذور" في منطقة السنينة بلواء القصر، الذي انطلق بتوجيهات ملكية عام 2012 بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الوضع البيئي، حيث اطلع على أعمال التوسعة بالمشروع من خلال تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الرؤية العالمية ومؤسسة الحق.



واستمع العيسوي، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الزراعة الدكتور صائب خريسات والمحافظ الشريف، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الرؤية العالمية، إلى شرح حول اعمال التوسعة التي تشمل زراعة ما مساحته (3200) دونم اضافية بما يقارب (160) ألف شجرة حرجية و(13) ألف شجرة زيتون و(10) آلاف شجرة صبار، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعة ستبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو (27) ألف دونم، تضم ما يزيد على مليون شجرة حرجية ومثمرة، منها (40) ألف شجرة زيتون و(15) ألف شجرة رمان و(10) آلاف شجرة صبار، ويتضمن أربعة آبار وبرك مائية لغايات الري، كما أن المشروع مخدوم بالطرق والطاقة الشمسية.



وفي محافظة العقبة، تفقد العيسوي مشروع إنشاء مركز الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الاعاقة في وادي عربة، واطلع العيسوي، بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، على مرافق المركز الذي يقام على ارض بمساحة 4000 متر مربع، وتبلغ مساحة المبنى (900) متر مربع، مكون من (9) صفوف وصالة للعلاج الوظيفي وأخرى للعلاج الطبيعي ووحدة تدخل مبكر ومختبر حاسوب وصالة للتدريب على النطق ومكتب أخصائي اجتماعي نفسي ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وأخرى للاستقبال.



ويهدف مشروع المركز، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه (20%)، إلى تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أعلى المعايير.



واختتم العيسوي الجولة بتفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير مدينة العقبة للشباب، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي والمحافظ العوايشة ومدير شباب العقبة ومدير المدينة أحمد الحسن.



وتابع العيسوي سير العمل في المشروع الذي يشمل توسعة المدرجات القائمة وإنشاء مدرجات جديدة وتجهيز غرف الغيار للاعبين والحكام وأعمال صيانة كهربائية وغيرها للملعب، حيث بلغت نسبة الإنجاز (30%).



وفي نهاية الجولة التفقدية، أكد العيسوي، في تصريحات صحفية، أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية سواء المنجزة أو تلك التي ما تزال في طور التنفيذ، وذلك تجسيدا للنهج الذي يرسخه جلالة الملك في المتابعة الميدانية المستمرة.



وشدد العيسوي على أن تنفيذ مشاريع المبادرات الملكية يرتكز على نهج عمل شمولي يضمن تحويل الرؤى الملكية إلى واقع تنموي يلمس أثره المواطنون، مؤكدا ضرورة التزام الجهات المعنية بمعايير الدقة والسرعة في التنفيذ، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وفقا للجداول الزمنية المقررة وبأعلى مستويات الجودة.



وأضاف العيسوي أن المبادرات الملكية تعكس أولويات المجتمعات المحلية وتتكامل مع الخطط والبرامج الوطنية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.





