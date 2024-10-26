العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الوطن وأمته

وأكد العيسوي أن مواقف الأردن القومية من قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مواقــف أصيـلة وتاريخية وراسخة، لا تقبل المزاودة ولا التشكيك.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية".
وعبروا، في مداخلاتهم، عن تأييدهم لجلالة الملك، في أفعاله وأقواله في المحافل الدولية والعربية، في إطار جهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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