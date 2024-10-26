العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الوطن وأمته

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى المدافع الأول عن قضايا الوطن، وقضايا أمته العادلة.



وأكد العيسوي أن مواقف الأردن القومية من قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مواقــف أصيـلة وتاريخية وراسخة، لا تقبل المزاودة ولا التشكيك.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية".

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