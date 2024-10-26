 
السبت 2024-10-26 06:40 م
 

العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الوطن وأمته

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا
السبت، 26-10-2024 06:18 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن  جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى المدافع الأول عن قضايا الوطن، وقضايا أمته العادلة.

 وأكد العيسوي أن مواقف الأردن القومية من قضايا أمته العربية والإسلامية،  وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مواقــف أصيـلة وتاريخية وراسخة، لا تقبل المزاودة ولا التشكيك.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية".

اضافة اعلان

 

من جهتهم، أكد المتحدثون أنهم يقفون خلف جلالة الملك، ودعم جميع جهوده، مثمين جهود جلالة الملك في المضي بمسيرة التحديث، التي يقودها جلالته في مختلف المجالات.

وعبروا، في مداخلاتهم، عن تأييدهم لجلالة الملك، في أفعاله وأقواله في المحافل الدولية والعربية، في إطار جهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا

أخبار محلية العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الوطن وأمته

قصف على غزة

فلسطين صحة غزة: مستشفيات شمال القطاع تحولت لمقابر

العيسوي يعزي عشيرة النصيرات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة النصيرات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

تعبيرية

طب وصحة لماذا تزداد الكهرباء الساكنة في الجو خلال الخريف والشتاء، وكيف نتجنبها؟

علم ايران

عربي ودولي هآرتس: واشنطن أبلغت طهران بضرورة تجنب الرد على الهجوم الإسرائيلي

مشاركون بالمؤتمر

أخبار محلية مؤتمرون يدعون إلى تعزيز المهارات الابتكارية لقادة المؤسسات التعليمية

مؤتمر التغطية الصحية الشاملة

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر التغطية الصحية الشاملة



 


الأكثر مشاهدة