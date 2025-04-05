العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أعضاء هيئة "ابشر سيدنا"، حيث استعرض الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف تعزيز تطور الوطن، وتوفير مستقبل واعد للأردنيين.
وأكد أن الاردن يشكّل نموذجًا يُحتذى في تماسك جبهته الداخلية والتفافه حول القيادة الهاشمية، ما منحه القدرة على التعامل مع الأزمات المتلاحقة، والدفاع باقتدار عن قضايا المنطقة .
وقالوا "سر يا جلالة الملك ونحن معك ماضون وعلى العهد باقون" .
-
أخبار متعلقة
-
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي
-
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق