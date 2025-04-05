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العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات

خلال لقائه وفدا من هيئة "ابشر سيدنا"
خلال لقائه وفدا من هيئة "ابشر سيدنا"
 
السبت، 05-04-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل السير بثبات على دروب النهضة والحداثة، رغم ما تمر به المنطقة من اضطرابات وصراعات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أعضاء هيئة "ابشر سيدنا"، حيث استعرض الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف تعزيز تطور الوطن، وتوفير مستقبل واعد للأردنيين.

وأكد أن الاردن يشكّل نموذجًا يُحتذى في تماسك جبهته الداخلية والتفافه حول القيادة الهاشمية، ما منحه القدرة على التعامل مع الأزمات المتلاحقة، والدفاع باقتدار عن قضايا المنطقة .

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من جانبهم، أعرب المشاركون في اللقاء عن دعمهم وثقتهم المطلقة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمهم الراسخ لنهج وسياسة جلالته ومواقفه داخليًا وخارجيًا.

وقالوا "سر يا جلالة الملك ونحن معك ماضون وعلى العهد باقون" .

 
gnews

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