الإثنين 2026-03-02 10:47 م

العيسوي: الملك يرسّخ نهجا سياسيا متوازنا في التعامل مع أزمات المنطقة

خلال لقائه وفدا من أنباء عشيرة الشنابلة بالبادية الشمالية
الإثنين، 02-03-2026 09:27 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرته في مشروع تحديث وطني متكامل، يستند إلى رؤية تحديثية وتطويرية عميقة تستهدف ترسيخ دولة قوية بمؤسساتها، منيعة باستقرارها، وقادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي وفداً من أبناء عشيرة الشنابلة من البادية الشمالية.

وبيّن العيسوي أن هذا النهج التطويري – التحديثي، عزّز الحضور الأردني الفاعل في محيط إقليمي مضطرب، وجعل من المملكة مركز ارتكاز في المنطقة وصوتا متزنا يجمع بين الثبات على الثوابت الوطنية والانفتاح على التطوير، وبين الواقعية السياسية والتمسك بالمبادئ.

وأشار إلى أن مركزية الأردن برزت بوضوح في ظل التطورات الراهنة، من خلال الاتصالات التي تلقاها جلالة الملك من عدد من القادة والزعماء، وتلك التي أجراها جلالته، بما يؤكد المكانة المحورية للأردن كطرف موثوق يسعى إلى تهدئة التوترات وبناء مقاربات سياسية متوازنة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستذكر العيسوي بكل فخر ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، باعتبارها محطة وطنية مفصلية كرّست السيادة الوطنية ورسّخت استقلال القرار الأردني، ومهّدت لبناء مؤسسة عسكرية وطنية راسخة تقوم على الكفاءة والانتماء.

من جهتهم، عبّر أبناء عشيرة الشنابلة عن ولاءهم الراسخ والصادق لجلالة الملك، وانتماءهم ووفاءهم لثرى الأردن الطهور.

وأعربوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك وجهوده في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في مختلف الظروف.

وثمنوا الدور الإنساني والسياسي الذي يضطلع به جلالته في تعزيز قيم السلام وترسيخ الأمن والأمان في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس رسالة الأردن القائمة على الاعتدال والحكمة وخدمة القضايا العادلة.

 
 


