العيسوي: الملك يرسخ نهجا قياديا يقوم على قراءة التحولات بوعي والتعامل مع التحديات بمنهج استباقي

وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الملكية المبذولة من أجل رفعة الأردن وتحقيق مصالحه العليا، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني، في مساندة الاشقاء ودعم قضاياهم العادلة، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الوعي بأهمية القدس ومقدساتها، ضمن مساعي الأردن المستمرة للحفاظ على حقوق الفلسطينيين ووقف أي إجراءات أحادية قد تمس الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.
وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر مسيرة حكمه، رسّخ نهجًا قياديًا يقوم على قراءة التحولات بوعي والتعامل مع التحديات بمنهج استباقي يستند إلى فن الممكن، بما يوازن بين ثوابت الدولة ومتطلبات التحديث.
وأشار إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك يسير في مسار تحديثي يهدف إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز المشاركة السياسية، وتمكين المجتمع، بما يعزز منعة الدولة واستقرارها.
وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات، أكّد العيسوي أن جلالة الملك يواصل أداء دوره القومي والإنساني في مساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا الأمة، انطلاقاً من مبادئ راسخة في العدالة والاعتدال.
وأكد الوفد أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن جلالة الملك هو ربان سفينة الوطن، وثقة الأردنيين بحكمته وقيادته مطلقة، مشيدين بالتضحيات الكبيرة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – في حماية الوطن والسهر على أمنه واستقراره، وفي الدفاع عن أسوار القدس ومعركة الكرامة.
وشدد المجتمعون على التقدير العميق للمواقف الملكية تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المستمر للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مساندة جميع الأشقاء العرب في قضاياهم العادلة، بما يعكس نهجاً هاشمياً راسخاً يقوم على نصرة الحق وتعزيز التضامن العربي.
-
