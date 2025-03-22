العيسوي: الملك يرسم المستقبل بثبات الموقف ووضوح الرؤية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة وثابتة، تُقدّم المصلحة الوطنية على كل اعتبار، وتسعى إلى تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبلاً أفضل لجميع الأردنيين.



وأكد العيسوي أن حالة الاستقرار التي ينعم بها الأردن هي ثمرة قيادة هاشمية حكيمة، نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، ورسخت تجربة أردنية يحتذى بها، بفضل رؤى جلالة الملك القائمة على العدالة والمساواة، والاعتماد على كفاءة الإنسان الأردني.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، متقاعدين عسكريين يمثلون لجنة الكرامة والمحاربين القدامى، ووفدًا من أبناء عشيرة الحمادنة، في لقاءين منفصلين، جرى خلالهما تسليط الضوء على رؤية جلالة الملك القائمة على مبادئ الإنصاف والعدالة، والتي عززت من دور الأردن الفاعل إقليميًا ودوليًا.

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