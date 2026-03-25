الأربعاء 2026-03-25 04:41 م

العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشبابية
خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشبابية
 
الأربعاء، 25-03-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثبات ورؤية واضحة ضمن مسار وطني شامل للتحديث والتطوير، يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث، وتعزيز دور المؤسسات، وتوسيع آفاق المشاركة، وتحقيق تنمية متوازنة.

جاء ذلك خلال لقائين منفصلين عقدهما العيسوي، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، مع وفد من منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، وآخر شبابي من فريق آفاق التكنولوجيا.


وأشار العيسوي إلى أن الأردن، وفي ظل ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وتحديات متسارعة، يبرز بقيادته الهاشمية الحكيمة كدولة راسخة في مواقفها ومتزنة في قراراتها، تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال مواقفها المعتدلة.


وأوضح أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الراهنة بحكمة واتزان، واضعاً نصب عينيه حماية المصالح الوطنية، والحفاظ على أمن الأردن واستقراره، إلى جانب مواصلة الجهود الدبلوماسية وتعزيز التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء للحد من التوترات واحتواء الأزمات.

 

من جهتهم، ثمّن متحدثون من الوفدين الجهود التي يقودها جلالة الملك في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة الإنسانية، مؤكدين أن نهج جلالته القائم على الحكمة والاعتدال يشكل نموذجاً في حماية الإنسان وصون حقوقه، إلى جانب الدفع بمسارات التحديث وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشاروا إلى الدور المحوري لجلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال مواقف ثابتة وجهود دبلوماسية متواصلة، تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن، إلى جانب حرصه المستمر على تعزيز الجبهة الداخلية وسيادة القانون، بما ينعكس إيجاباً على واقع حقوق الإنسان في المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار

ب

ل

مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة

ق

ب

عطاء لشراء كميات من القمح

الأكثر مشاهدة