العيسوي: الملك يقود مسارات تحديث شاملة تهدف لتقوية الدولة وتحسين حياة المواطن

وأشار العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي وفداً اقتصادياً من ديوان الشيخ شوقي صلاح، إلى أن هذه المسارات تنطلق من رؤية ملكية واضحة تضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية، وتسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يقوم على العدالة، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الإنتاجية.
وبيّن العيسوي أن الأردن تمكن من اجتياز تحديات إقليمية معقدة والحفاظ على أمنه واستقراره، بفضل التلاحم التاريخي بين القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الأردني الوفي، مؤكداً أن هذا الارتباط الوثيق شكّل على الدوام “صمام الأمان” الذي مكن الدولة من تحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتطوير المؤسسي.
ولفت إلى أن النهج الهاشمي القائم على القرب من المواطن، وتلمس احتياجاته ميدانياً، رسّخ الثقة المتبادلة، وأسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في مسيرة التحديث، إلى جانب ما تبذله جلالة الملكة رانيا العبدالله من جهود نوعية في مجالات تمكين الأسرة وتطوير التعليم، والدور الميداني الفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التواصل مع الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في رسم ملامح المستقبل.
وأعرب المتحدثون عن فخرهم بمواقف جلالة الملك الثابتة والرافضة لمحاولات التوسع الإسرائيلي، ورفضه القاطع لسياسات التهجير والاستيطان والتهويد، مؤكدين أن هذه المواقف تعبر عن ضمير الأمة وثوابتها التاريخية.
وشددوا على أن ولاءهم وانتماءهم للوطن ولقائد الوطن راسخ وثابت، لا يتبدل ولا يتغير، ومتجذر منذ عهد الآباء والأجداد إلى يوم الدين.
