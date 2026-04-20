الإثنين 2026-04-20 05:50 م

العيسوي: الملك يقود مقاربة متقدمة تحمي المصالح الوطنية وتوسّع هامش التأثير الأردني

الإثنين، 20-04-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفداً طلابياً  من مدارس السرمد، يمثل مبادرة الميثاق الوطني، ووفداً من ابناء لواء ناعور، في لقاءين منفصلين. وشكّل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، مساحة حوار وطني معمق حول مسارات التحديث وأولويات المرحلة في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.

واستعرض العيسوي ملامح الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن الأردن يمضي بثقة ضمن مشروع تحديثي متكامل، يقوم على ترسيخ كفاءة الدولة، وتعزيز المشاركة السياسية، وإطلاق طاقات الشباب، بما يكرّس دولة قادرة على الإنجاز والاستجابة لمتطلبات المستقبل.

 

وبيّن أن جلالة الملك يقود حراكاً دبلوماسياً نشطاً ومؤثراً، يضع المصالح الوطنية في صدارة الأولويات، ويعزز من حضور الأردن في مختلف المحافل، عبر توسيع دوائر التنسيق والتشاور، بما يسهم في احتواء الأزمات الإقليمية وترسيخ الاستقرار. وأكد العيسوي أن مسار التحديث الذي يقوده جلالة الملك يشكل نهج دولة راسخ يهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر قدرة على التكيّف مع التحولات، وأكثر كفاءة في الاستجابة للتحديات، بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته.

 وفي مداخلاتهم، قدّم وفد مبادرة الميثاق الوطني رؤية شبابية متقدمة، عرضوا خلالها ملامح وثيقتهم التي تستند إلى إرث المواثيق الوطنية الجامعة، وتنهل من نهج القيادة الهاشمية في تثبيت الثوابت الوطنية، بما يتناغم مع الرؤى الملكية في التحديث السياسي والاقتصادي وتمكين الشباب.

وأكدوا أن الوثيقة تعبّر عن وعي وطني ناضج، يجسد اعتزاز الشباب بالدولة الأردنية ودستورها وقيادتها الهاشمية الحكيمة، ويكرّس الدستور مرجعية عليا ناظمة للحياة السياسية، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية الجامعة التي توحد الأردنيين ضمن إطار الدولة ومؤسساتها. وأشاروا إلى أن الوثيقة ترتكز على منظومة أولويات متكاملة، في مقدمتها ترسيخ الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية بوصفها صمام الأمان للقرار الوطني، وتمكين الشباب كشركاء حقيقيين في صناعة المستقبل، إلى جانب التأكيد على الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية.

 

 
 


