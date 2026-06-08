العيسوي: النهج الملكي الحكيم يرسّخ منعة الأردن وصموده أمام كافة المتغيرات

الوكيل الإخباري- شدد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، على أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية للمستقبل، مستمدا قوته من توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تضع الإنسان الأردني كأولوية قصوى، وتراهن على الطاقات الشبابية بوصفها محركاً أساسياً لعجلة التنمية والنهضة الوطنية.



جاء ذلك في سياق لقاءين منفصلين، اليوم الاثنين، بوفدي "منتدى الابتكار والتنمية" و"حزب التنمية الوطني" في الديوان الملكي الهاشمي، حيث نقل العيسوي لهم تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً أن الديوان يمثل فضاءً وطنياً رحباً لتعزيز قيم الحوار البنّاء وتعميق أواصر الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.



وربط العيسوي بين هذه اللقاءات والاحتفالات الوطنية الجارية، لافتاً إلى أن تزامنها مع ذكرى الاستقلال والجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى يعكس عمق الاعتزاز بالهوية الوطنية.



وأكد العيسوي الدور المحوري والحيوي لسمو ولي العهد، مشيداً بجهود سموه الدؤوبة في مساندة جلالة الملك في مختلف الملفات الوطنية.

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