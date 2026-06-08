العيسوي: النهج الملكي الحكيم يرسّخ منعة الأردن وصموده أمام كافة المتغيرات

جاء ذلك في سياق لقاءين منفصلين، اليوم الاثنين، بوفدي "منتدى الابتكار والتنمية" و"حزب التنمية الوطني" في الديوان الملكي الهاشمي، حيث نقل العيسوي لهم تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً أن الديوان يمثل فضاءً وطنياً رحباً لتعزيز قيم الحوار البنّاء وتعميق أواصر الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
وربط العيسوي بين هذه اللقاءات والاحتفالات الوطنية الجارية، لافتاً إلى أن تزامنها مع ذكرى الاستقلال والجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى يعكس عمق الاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأكد العيسوي الدور المحوري والحيوي لسمو ولي العهد، مشيداً بجهود سموه الدؤوبة في مساندة جلالة الملك في مختلف الملفات الوطنية.
وأكد المتحدثون التفافهم المطلق حول القيادة الهاشمية، مشددين على أنهم يستلهمون من جلالة الملك وسمو ولي العهد إرادة العزم والتصميم في خدمة الأردن، ومؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته سيبقى المظلة الكبرى والوطن الجامع لكل الأردنيين.
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