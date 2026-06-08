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العيسوي: النهج الملكي الحكيم يرسّخ منعة الأردن وصموده أمام كافة المتغيرات

خلال لقائه فعاليات علمية قطاعية وحزبية
خلال لقائه فعاليات علمية قطاعية وحزبية
 
الإثنين، 08-06-2026 02:52 م

الوكيل الإخباري-   شدد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، على أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية للمستقبل، مستمدا قوته من توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تضع الإنسان الأردني كأولوية قصوى، وتراهن على الطاقات الشبابية بوصفها محركاً أساسياً لعجلة التنمية والنهضة الوطنية.

جاء ذلك في سياق لقاءين منفصلين، اليوم الاثنين، بوفدي "منتدى الابتكار والتنمية" و"حزب التنمية الوطني" في الديوان الملكي الهاشمي، حيث نقل العيسوي لهم تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً أن الديوان يمثل فضاءً وطنياً رحباً لتعزيز قيم الحوار البنّاء وتعميق أواصر الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.

وربط العيسوي بين هذه اللقاءات والاحتفالات الوطنية الجارية، لافتاً إلى أن تزامنها مع ذكرى الاستقلال والجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى يعكس عمق الاعتزاز بالهوية الوطنية. 

وأكد العيسوي الدور المحوري والحيوي لسمو ولي العهد، مشيداً بجهود سموه الدؤوبة في مساندة جلالة الملك في مختلف الملفات الوطنية.

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من جهتهم، استهل الوفدان اللقاءين برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة (عيد الاستقلال، عيد الجلوس الملكي، يوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى).

 وأكد المتحدثون التفافهم المطلق حول القيادة الهاشمية، مشددين على أنهم يستلهمون من جلالة الملك وسمو ولي العهد إرادة العزم والتصميم في خدمة الأردن، ومؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته سيبقى المظلة الكبرى والوطن الجامع لكل الأردنيين.

 
 


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