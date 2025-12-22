العيسوي: النهج الهاشمي الحكيم عزز استقرار وأمن الاردن رغم العواصف

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن التجربة الأردنية أثبتت أن التماسك بين القيادة الهاشمية الحكمية والشعب هو العامل الحاسم في حماية الدولة وتعزيز قدرتها على الاستمرار، مشيرًا إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على أمنه واستقراره في بيئة إقليمية مضطربة بفضل هذا التلاحم.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من أبناء عشيرة المصري ووفدا شعبيا يضم ممثلين عن فئات مجتمعية متنوعة، في لقاءين منفصلين، في الديوان الملكي هاشمي.



وشدد العيسوي على أن النهج الهاشمي، الذي يقوم على الاقتراب من الناس، وتلمس اجتياحاتهم، شكّل أساسًا متينًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما انعكس استقرارًا سياسيًا ومجتمعيًا ملموسًا.



وأوضح أن الأردن لم يتعامل مع التحديات بوصفها أزمات عابرة، بل حولها إلى محطات بناء وتطوير، مؤكدًا أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني قامت منذ البداية على الاستثمار في الإنسان الأردني، باعتباره العنصر الأهم في مسيرة الدولة.



وأضاف العيسوي أن مسارات التحديث التي تشهدها المملكة اليوم هي نتاج رؤية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز المشاركة، وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

من جهتهم، عبّر الحضور عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الالتفاف حول جلالة الملك خيار راسخ، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الأساس في الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وأكد المتحدثون انهم على عهد الآباء والأجداد تمسكهم بالنهج الوطني الذي قامت عليه الدولة الأردنية، واستعدادهم الدائم للمساهمة في مسيرة البناء والعمل، مستلهمين إرث الآباء والأجداد، ومجددين ولاءهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد.