العيسوي: النهج الهاشمي الحكيم عزز استقرار وأمن الاردن رغم العواصف

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من أبناء عشيرة المصري ووفدا شعبيا يضم ممثلين عن فئات مجتمعية متنوعة، في لقاءين منفصلين، في الديوان الملكي هاشمي.
وشدد العيسوي على أن النهج الهاشمي، الذي يقوم على الاقتراب من الناس، وتلمس اجتياحاتهم، شكّل أساسًا متينًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما انعكس استقرارًا سياسيًا ومجتمعيًا ملموسًا.
وأوضح أن الأردن لم يتعامل مع التحديات بوصفها أزمات عابرة، بل حولها إلى محطات بناء وتطوير، مؤكدًا أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني قامت منذ البداية على الاستثمار في الإنسان الأردني، باعتباره العنصر الأهم في مسيرة الدولة.
وأضاف العيسوي أن مسارات التحديث التي تشهدها المملكة اليوم هي نتاج رؤية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز المشاركة، وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد المتحدثون انهم على عهد الآباء والأجداد تمسكهم بالنهج الوطني الذي قامت عليه الدولة الأردنية، واستعدادهم الدائم للمساهمة في مسيرة البناء والعمل، مستلهمين إرث الآباء والأجداد، ومجددين ولاءهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد.
كما ثمّنوا المواقف المشرفة للأردن في الدفاع عن القضايا العربية، مشيدين بجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية، وبالدور الذي يقوم به الأردن في حماية القدس ودعم صمود أهلها.
