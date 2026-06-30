العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ وشراكتها في التنمية ركيزة لمسيرة التحديث

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا من الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، حيث دار حوار تناول مسيرة المرأة الأردنية، ودورها في مختلف القطاعات، وأبرز القضايا الوطنية.
وقال العيسوي إن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية راسخة، بدأت منذ الثورة العربية الكبرى، ورسخت قيم الحرية والكرامة والنهضة، وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة التي استطاعت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أن تقدم نموذجا وطنيا يقوم على الاستقرار، وسيادة القانون، وقوة المؤسسات، والإنجاز المتراكم.
وأشار إلى أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، يجسد الاعتزاز بمسيرة وطنية صنعتها القيادة الهاشمية، وأسهم الأردنيون في ترسيخها بالإرادة والعمل والالتفاف حول الوطن وقيادته.
وأشرن إلى أن جلالة الملك أولى المرأة اهتماما كبيرا منذ توليه سلطاته الدستورية، من خلال دعم مشاركتها في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيما شكلت جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله نموذجاً ملهماً في دعم التعليم وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب والشابات، وتشجيع المبادرات الريادية والابتكار، بما يعزز دور المرأة في التنمية الشاملة.
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