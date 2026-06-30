الثلاثاء 2026-06-30 03:54 م

العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ وشراكتها في التنمية ركيزة لمسيرة التحديث

خلال لقائه وفدا من ملتقي سيدات الاعمال والمهن الأردني
خلال لقائه وفدا من ملتقي سيدات الاعمال والمهن الأردني
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن تمكين المرأة الأردنية يشكل خيارا وطنيا ونهجا راسخا يحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة ودعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، انطلاقا من الإيمان بدورها المحوري كشريك أساسي في بناء الدولة والمساهمة في صناعة القرار ودفع مسيرة التنمية والتحديث.

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا من الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، حيث دار حوار تناول مسيرة المرأة الأردنية، ودورها في مختلف القطاعات، وأبرز القضايا الوطنية.

وقال العيسوي إن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية راسخة، بدأت منذ الثورة العربية الكبرى، ورسخت قيم الحرية والكرامة والنهضة، وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة التي استطاعت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أن تقدم نموذجا وطنيا يقوم على الاستقرار، وسيادة القانون، وقوة المؤسسات، والإنجاز المتراكم.

وأشار إلى أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، يجسد الاعتزاز بمسيرة وطنية صنعتها القيادة الهاشمية، وأسهم الأردنيون في ترسيخها بالإرادة والعمل والالتفاف حول الوطن وقيادته.

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 من جانبهن، أكدت المتحدثات أن ما حققته المرأة الأردنية من إنجازات نوعية خلال العقود الماضية جاء ثمرة للرؤية الهاشمية التي آمنت بقدراتها، ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في البناء والإنجاز، وحاضرة في مواقع صنع القرار ورسم السياسات.

وأشرن إلى أن جلالة الملك أولى المرأة اهتماما كبيرا منذ توليه سلطاته الدستورية، من خلال دعم مشاركتها في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيما شكلت جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله نموذجاً ملهماً في دعم التعليم وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب والشابات، وتشجيع المبادرات الريادية والابتكار، بما يعزز دور المرأة في التنمية الشاملة.

 
 


gnews

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