العيسوي: حكمة الملك رسخت مكانة الأردن إقليميا ودوليا

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية ديوان عشائر سحاب.
وأشار العيسوي إلى أن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى، وترسخت عبر عقود من البناء والإنجاز، مؤكدا أن المناسبات الوطنية التي يعيشها الأردنيون خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، تشكل محطات وطنية تستحضر مسيرة الدولة وإنجازاتها وتعكس قوة التلاحم بين القيادة والشعب.
وأكد العيسوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة أثبتت صواب الرؤية الملكية التي دعت باستمرار إلى تغليب صوت العقل ومعالجة جذور الأزمات وتجنب التصعيد.
وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية، مؤكدين أن مواقف الأردن بقيادة جلالته في نصرة القضايا العادلة والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تجسد نهجاً ثابتاً يعبر عن رسالة الدولة الأردنية وقيمها.
وأشاروا إلى أن جلالة الملك يقود مسيرة تحديث ونهضة شاملة تستهدف تعزيز مكانة الأردن والنهوض به في مختلف المجالات، مؤكدين أن هذه المسيرة ترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة وتستند إلى رؤية وطنية واضحة المعالم.
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