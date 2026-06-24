العيسوي: حكمة الملك رسخت مكانة الأردن إقليميا ودوليا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل مسيرته الوطنية بثقة واقتدار، مستندا إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية ملكية حكيمة جعلت من المملكة نموذجا في الاستقرار والاعتدال وسيادة القانون، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية ديوان عشائر سحاب.



وأشار العيسوي إلى أن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى، وترسخت عبر عقود من البناء والإنجاز، مؤكدا أن المناسبات الوطنية التي يعيشها الأردنيون خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، تشكل محطات وطنية تستحضر مسيرة الدولة وإنجازاتها وتعكس قوة التلاحم بين القيادة والشعب.



وأكد العيسوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة أثبتت صواب الرؤية الملكية التي دعت باستمرار إلى تغليب صوت العقل ومعالجة جذور الأزمات وتجنب التصعيد.

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