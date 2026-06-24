الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

العيسوي: حكمة الملك رسخت مكانة الأردن إقليميا ودوليا

خلال لقائه وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب
خلال لقائه وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:02 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل مسيرته الوطنية بثقة واقتدار، مستندا إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية ملكية حكيمة جعلت من المملكة نموذجا في الاستقرار والاعتدال وسيادة القانون، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية ديوان عشائر سحاب.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى، وترسخت عبر عقود من البناء والإنجاز، مؤكدا أن المناسبات الوطنية التي يعيشها الأردنيون خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، تشكل محطات وطنية تستحضر مسيرة الدولة وإنجازاتها وتعكس قوة التلاحم بين القيادة والشعب.

وأكد العيسوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة أثبتت صواب الرؤية الملكية التي دعت باستمرار إلى تغليب صوت العقل ومعالجة جذور الأزمات وتجنب التصعيد.

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وفي مداخلاتهم، رفع المتحدثون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، مؤكدين اعتزازهم وثقتهم بالقيادة الهاشمية ودورها في تعزيز مكانة الأردن وصون أمنه واستقراره.

وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية، مؤكدين أن مواقف الأردن بقيادة جلالته في نصرة القضايا العادلة والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تجسد نهجاً ثابتاً يعبر عن رسالة الدولة الأردنية وقيمها.

وأشاروا إلى أن جلالة الملك يقود مسيرة تحديث ونهضة شاملة تستهدف تعزيز مكانة الأردن والنهوض به في مختلف المجالات، مؤكدين أن هذه المسيرة ترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة وتستند إلى رؤية وطنية واضحة المعالم.

 
 


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