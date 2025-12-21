الأحد 2025-12-21 04:50 م

العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الرواجفة
الأحد، 21-12-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم الأحد وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته الوطنية بثبات وثقة، مستنداً إلى نهج هاشمي راسخ يقوم على القرب من المواطنين، والاستماع لتطلعاتهم، والعمل المتواصل على تحويلها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وأشار العيسوي إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي، بأن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه تمكن، بعزيمة أبنائه وقيادته الحكيمة، من تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وبيّن أن قوة الدولة الأردنية تنبع من حكمة قيادته الهاشمية وتماسك شعبها ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن العمل والإنجاز هما الأساس المتين لبناء المستقبل، وهي رؤية ملكية جسدها جلالة الملك في أكثر من محطة وطنية، حين أكد أن الأردنيين هم السند الحقيقي والرصيد الذي لا ينفد.

وأكد العيسوي أن الأردن يمضي، بتوجيهات ملكية مباشرة، في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يسهم في بناء دولة قوية ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات، ويعزز منعة الوطن واستقراره، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، أكد المتحدثون التفافهم الكامل حول الراية الهاشمية، تحت ظل ورعاية جلالة الملك معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، ونموذجاً في التماسك الوطني رغم ما يحيط بالمنطقة من تحديات.

وجدد المتحدثون عهدهم وولاءهم للقيادة الهاشمية، مؤكدين أنهم على نهج الآباء والأجداد منذ عهد الإمارة، وسيبقون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، معاول بناء وعمل، مساهمين بجهودهم في مسيرة تعزيز الدولة الأردنية الحديثة التي يقودها جلالة الملك المعزز.


وأشاروا إلى أن موقف الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى ثابتاً في نصرة القضايا العربية العادلة، مثمنين مواقف جلالة الملك الوطنية والإقليمية والدولية، وجهوده المتواصلة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وحماية القدس ومقدساتها.

 
 


