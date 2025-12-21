العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

وأشار العيسوي إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي، بأن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه تمكن، بعزيمة أبنائه وقيادته الحكيمة، من تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.
وبيّن أن قوة الدولة الأردنية تنبع من حكمة قيادته الهاشمية وتماسك شعبها ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن العمل والإنجاز هما الأساس المتين لبناء المستقبل، وهي رؤية ملكية جسدها جلالة الملك في أكثر من محطة وطنية، حين أكد أن الأردنيين هم السند الحقيقي والرصيد الذي لا ينفد.
وأكد العيسوي أن الأردن يمضي، بتوجيهات ملكية مباشرة، في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يسهم في بناء دولة قوية ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات، ويعزز منعة الوطن واستقراره، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجدد المتحدثون عهدهم وولاءهم للقيادة الهاشمية، مؤكدين أنهم على نهج الآباء والأجداد منذ عهد الإمارة، وسيبقون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، معاول بناء وعمل، مساهمين بجهودهم في مسيرة تعزيز الدولة الأردنية الحديثة التي يقودها جلالة الملك المعزز.
وأشاروا إلى أن موقف الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى ثابتاً في نصرة القضايا العربية العادلة، مثمنين مواقف جلالة الملك الوطنية والإقليمية والدولية، وجهوده المتواصلة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وحماية القدس ومقدساتها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها
-
أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً
-
المستقلة للانتخاب: انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب
-
"التربية" تنهي استعداداتها لامتحان الثانوية العامة "التكميلي 2025"
-
"الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة
-
البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية
-
تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين