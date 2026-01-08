العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد

وخلال اللقاءين، شدد العيسوي على أن الأردن يسير وفق مسار وطني واضح المعالم، تقوده رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، تستهدف تعزيز منعة الدولة، وتطوير أدائها المؤسسي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والحياة اليومية للمواطن، إلى جانب إرساء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأوضح أن المشروع التحديثي الذي يقوده جلالة الملك يقوم على مقاربة شمولية تجعل الإنسان الأردني محور السياسات العامة وغايتها، وتسعى إلى بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر فرصًا متكافئة، ويشجع المبادرة والابتكار في مختلف القطاعات.
وأشار العيسوي إلى أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي، هو نتاج علاقة متجذرة بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة، شكّلت أساسًا صلبًا مكن الدولة من الصمود والتكيف وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.
وأكدوا أن الأردنيين جميعهم يقفون صفًا واحدًا، جنودًا في خندق الوطن، ملتفين خلف جلالة الملك، دفاعًا عن الأردن وحماية لاستقراره ومنجزاته، في ظل مرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية.
