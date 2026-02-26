العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً شبابياً يمثل جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية، في الديوان الملكي الهاشمي.



وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أن الأردن يواصل بثقة تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث شامل يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.



وأضاف أن هذا التوجه يشكل إطاراً وطنياً متكاملاً يعزز مؤسسية الدولة ويطور الأداء العام، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات ويفتح آفاق المشاركة والتمكين في جميع المحافظات.



وأشار العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك لإعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقوات المسلحة – الجيش العربي، موضحاً أن ذلك يعكس وعي القيادة العميق بتحولات البيئة الإقليمية والدولية، وحرصها على تطوير القدرات الدفاعية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي ويحفظ أمن واستقرار الوطن.



كما شدد على أن السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك ترتكز على مبدأ التوازن بين تعزيز الجبهة الداخلية ورفع حضور الأردن الفاعل على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي تنافسيته.

