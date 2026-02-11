الأربعاء 2026-02-11 05:02 م

العيسوي: سياسة الملك الحكيمة تعزز مسيرة الأردن وترسخ حضوره إقليميا ودوليا

الأربعاء، 11-02-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، يوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة المشاقبة.

وأكد العيسوي، أن مناسبة ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مناسبة وطنية تتجدد فيها قيم العطاء والمسؤولية والانتماء، وأن الاحتفال الحقيقي يكون بمزيد من العمل والإنجاز، والالتفاف حول القيادة الهاشمية لخدمة الأردن وصون منجزاته.

وأشار العيسوي إلى أن السياسة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، رسخت حضور الأردن إقليميا ودوليا، من خلال مواقف متوازنة وثابتة تعكس حكمة القيادة ووضوح الرؤية، لا سيما تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة للدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية.


كما لفت إلى أن مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك، وبدعم ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

 

 من جانبهم، رفع أعضاء الوفد أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالته وسمو ولي العهد وجلالة الملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية جميعا موفور الصحة والعافية.


وأكدوا اعتزازهم بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد من أجل رفعة الوطن، والتي تعكس قيادة عميقة وحكيمة ترسخ دعائم الاستقرار والتقدم في إقليم ملتهب، مشيرين إلى أهمية المضي قدما في مسار التحديث الشامل الذي يعزز قوة الدولة ومكانتها.


وأعربوا عن فخرهم بالمواقف الملكية المشرفة في المحافل الدولية، والتي عززت حضور الأردن ورسخت مكانته، خاصة في الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 


