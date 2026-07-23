العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل مسيرته الوطنية بثقة واقتدار، مستندا إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية ملكية حكيمة جعلت من المملكة نموذجا في الاستقرار والاعتدال وسيادة القانون، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشيرة السلمان، من محافظة المفرق، حيث نقل العيسوي في مستهل اللقاء للحضور تحيات جلالة الملك عبداالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.



وقال العيسوي إن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك جعلت من الأردن صوتا داعيا إلى الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السياسية، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات الدولة الأردنية، إلى جانب استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية وثابتا وطنيا لا يحيد عنه الأردن.



وأضاف أن جلالة الملك يقود مشروعا وطنيا متكاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة المتغيرات، ويرفع كفاءة مؤسساتها، ويحفز النمو، ويوسع فرص التنمية في مختلف المحافظات.

اضافة اعلان