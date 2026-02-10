العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردنيين يتفيأون هذه الأيام الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، كونه مناسبة وطنية، تتجدد فيها قيم العطاء والمسؤولية والانتماء الوطني. وأوضح العيسوي أن الاحتفال الحقيقي بهذه المناسبة يكون بمزيد من العمل والإنجاز، والالتفاف حول القيادة الهاشمية لخدمة الأردن وحماية مكتسباته.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي وفدًا من أعضاء ديوان عشيرة العفيشات، في الديوان الملكي، حيث شدد على أن السياسة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، أثبتت قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الوطنية والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، ما جعل من الأردن دولة يُعتد بموقفها في المحافل الإقليمية والدولية.



وأشار العيسوي إلى موقف الأردن من أزمات المنطقة، لا سيما الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن توجهات جلالة الملك تقوم على الثوابت الأخلاقية والسياسية، من حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التمسك بحل الدولتين، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.



وعلى الصعيد الداخلي، أكد العيسوي أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك تشمل تطوير المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس أثره الإيجابي على حياة المواطنين. كما شدد على التوجيهات الملكية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مواكبة لتطورات الحروب الحديثة، وكونها صمام أمان للوطن.

