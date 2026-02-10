العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي وفدًا من أعضاء ديوان عشيرة العفيشات، في الديوان الملكي، حيث شدد على أن السياسة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، أثبتت قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الوطنية والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، ما جعل من الأردن دولة يُعتد بموقفها في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار العيسوي إلى موقف الأردن من أزمات المنطقة، لا سيما الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن توجهات جلالة الملك تقوم على الثوابت الأخلاقية والسياسية، من حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التمسك بحل الدولتين، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد العيسوي أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك تشمل تطوير المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس أثره الإيجابي على حياة المواطنين. كما شدد على التوجيهات الملكية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مواكبة لتطورات الحروب الحديثة، وكونها صمام أمان للوطن.
وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف الملك ومواقفه الوطنية الثابتة، واعتزازهم بما يحققه الأردن من إنجازات رغم التحديات، مثمنين الجهود الملكية في دعم التعليم وتمكين المرأة، ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس
-
السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)
-
تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار
-
مديرة "التطوير الحضري" تتفقد أعمال صيانة بمشروع ضاحية الأميرة إيمان
-
وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة
-
اعلان مهم لجميع المكلفين بخدمة العلم
-
مدير الأمن العام يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود