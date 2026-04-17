العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

الوكيل الإخباري- قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي قراءة وطنية معمّقة في دلالات العلم الأردني، خلال لقائه اليوم الجمعة في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من مبادرة "أردن الرسالة"، مؤكداً أن هذه المناسبة تتجاوز بعدها الاحتفالي لتجسّد معنى الانتماء وترسّخ في الوجدان الجمعي قيم العزة والفخر التي يحملها العلم وهو يرفرف في سماء الوطن.



ونقل العيسوي، في بداية اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الوفد، الذي يجسد نخبة وطنية وازنة تضم شخصيات تمثل مختلف محافظات المملكة والقطاعات، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس عمق التماسك الوطني وتكامل الأدوار في خدمة الأردن، ويعبّر عن صورة حية لوحدة الصف والوعي الوطني الراسخ.



وأعرب العيسوي عن تقدير القيادة الهاشمية لأبناء الوطن، مشدداً على أن الأردنيين، بوحدتهم وتماسكهم، شكّلوا على الدوام مصدر قوة الدولة ومنعتها، وصاغوا نموذجاً وطنياً قائماً على العلم والمعرفة والإنجاز في مواجهة مختلف التحديات.

