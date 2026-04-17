العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

خلال لقائه نخبة وطنية تمثل مختلف المحافظات والقطاعات احتفالا بيوم العلم
 
الجمعة، 17-04-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري-    قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي قراءة وطنية معمّقة في دلالات العلم الأردني، خلال لقائه اليوم الجمعة في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من مبادرة "أردن الرسالة"، مؤكداً أن هذه المناسبة تتجاوز بعدها الاحتفالي لتجسّد معنى الانتماء وترسّخ في الوجدان الجمعي قيم العزة والفخر التي يحملها العلم وهو يرفرف في سماء الوطن.

ونقل العيسوي، في بداية اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الوفد، الذي يجسد نخبة وطنية وازنة تضم شخصيات تمثل مختلف محافظات المملكة والقطاعات، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس عمق التماسك الوطني وتكامل الأدوار في خدمة الأردن، ويعبّر عن صورة حية لوحدة الصف والوعي الوطني الراسخ.

 وأعرب العيسوي عن تقدير القيادة الهاشمية لأبناء الوطن، مشدداً على أن الأردنيين، بوحدتهم وتماسكهم، شكّلوا على الدوام مصدر قوة الدولة ومنعتها، وصاغوا نموذجاً وطنياً قائماً على العلم والمعرفة والإنجاز في مواجهة مختلف التحديات.

 من جهتهم، أكد المتحدثون أن الولاء للقيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد، يشكّل عقيدة راسخة لا تتبدل، معربين عن دعمهم لسياسات جلالته وولي عهده، وتمسكهم بالنهج الهاشمي الذي سطّر معاني الفخر والاعتزاز.

وأشاروا إلى أن احتفال الأردنيين بيوم العلم جاء تعبيراً صادقاً عن انتمائهم وولائهم، مؤكدين أنهم سيبقون معاول بناء وإنجاز، وأن وحدة الصف خلف القيادة الهاشمية تمثل الضمانة الحقيقية لمواصلة مسيرة التقدم.

 
 


من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

أخبار محلية من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

"صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

أخبار محلية "صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

أخبار محلية انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

أخبار محلية وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

علم الأردن

أخبار محلية اتحاد الكتّاب والأدباء يحتفي بيوم العلم بمشاركة عربية

مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار

عربي ودولي عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار



 
 






