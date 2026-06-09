العيسوي: عيد الجلوس الملكي يجسد مسيرة بناءٍ لا تعرف التراجع ورسالة وفاء للأردن وأهله

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، وفدا من أبناء قضاء العارضة بمحافظة البلقاء، حيث استهل اللقاء بنقل تحيات جلالة الملك وسمو ولي العهد للحضور، مؤكدا أن الديوان الملكي الهاشمي سيظل صرحا جامعا ومظلة للثقة والمكاشفة بين القيادة وأبناء الشعب، ونهجا للحوار الصادق الذي يضع مصلحة المواطن في أسمى المراتب.
وأشار العيسوي إلى أن الأردن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو فكرة نهضوية انطلقت من الثورة العربية الكبرى، مؤكدا أن المناسبات الوطنية –عيد الجلوس الملكي، وعيد الاستقلال، ويوم الجيش تشكل البوصلة الوطنية التي تحمي الأردن.
وأكد العيسوي أن يوم الجيش يظل تجسيدا لرسالة الوفاء، حيث تتماهى بنادق "النشامى" مع تراب الوطن لتكون سياجا لا يخترق، وعنوانا للعزة التي تصان بالدم والعرق وتضحيات الشهداء، بينما يجسد عيد الجلوس الملكي اليوم تجديد العهد ومواصلة بناء الصروح ليبقى الأردن واحة للأمن والاستقرار في إقليم يضطرب كبحر هائج.
وأشاروا إلى حجم الإنجازات التي تحققت في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ قواعدها، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة وعزيمة أبناء الأردن المخلصين.
-
أخبار متعلقة
-
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال
-
الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع
-
النقل البري: شركتان جديدتان استوفتا شروط الدخول إلى سوق تطبيقات التوصيل الذكية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
أول تعليق من الحنيطي بعد ترؤسه مؤقتة الفيصلي
-
زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل
-
وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات
-
بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية