العيسوي: عيد الجلوس الملكي يجسد مسيرة بناءٍ لا تعرف التراجع ورسالة وفاء للأردن وأهله

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن عيد الجلوس الملكي، يشكل محطةً وطنية فارقة في مسيرة الدولة الأردنية، ومناسبةً متجددة لتجديد العهد بمواصلة نهج البناء والتحديث الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حكمة واقتدار.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، وفدا من أبناء قضاء العارضة بمحافظة البلقاء، حيث استهل اللقاء بنقل تحيات جلالة الملك وسمو ولي العهد للحضور، مؤكدا أن الديوان الملكي الهاشمي سيظل صرحا جامعا ومظلة للثقة والمكاشفة بين القيادة وأبناء الشعب، ونهجا للحوار الصادق الذي يضع مصلحة المواطن في أسمى المراتب.



وأشار العيسوي إلى أن الأردن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو فكرة نهضوية انطلقت من الثورة العربية الكبرى، مؤكدا أن المناسبات الوطنية –عيد الجلوس الملكي، وعيد الاستقلال، ويوم الجيش تشكل البوصلة الوطنية التي تحمي الأردن.



وأكد العيسوي أن يوم الجيش يظل تجسيدا لرسالة الوفاء، حيث تتماهى بنادق "النشامى" مع تراب الوطن لتكون سياجا لا يخترق، وعنوانا للعزة التي تصان بالدم والعرق وتضحيات الشهداء، بينما يجسد عيد الجلوس الملكي اليوم تجديد العهد ومواصلة بناء الصروح ليبقى الأردن واحة للأمن والاستقرار في إقليم يضطرب كبحر هائج.

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