العيسوي: مسارات التحديث بقيادة الملك ركيزة بناء الدولة

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل نموذجاً فريداً في الاستقرار والمنعة، يستند إلى تلاحم القيادة مع الشعب والثبات الراسخ على المبادئ الوطنية والقومية.
شدد العيسوي على أن مسارات التحديث الشاملة، بسياساتها الاقتصادية والإدارية، تشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية التي يقودها جلالة الملك بمشاركة فاعلة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تهدف إلى تمكين الشباب وترسيخ سيادة القانون وتحفيز النمو، واصفاً قيادة جلالته بأنها جسدت القرب المباشر من المواطنين وتطلعاتهم.
كما أشاد بالدور التنموي والاجتماعي لصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في مجالات التعليم وتمكين الأسرة، لافتاً إلى أن يقظة واحترافية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب وعي المواطن، هي الضمانة الأولى لصون المكتسبات الوطنية وحماية أمن المملكة.
وأكدوا وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك في مواقفه الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفي جهوده الدؤوبة لحماية مصالح الأردن وصون استقراره وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي كدولة موقف وحكمة واتزان.
وأشاروا إلى أن الوقوف والالتفاف حول القيادة الهاشمية واجب وطني راسخ، لافتين إلى دور العمل الثقافي الحقيقي في تعزيز وحدة الصف وتحصين الوعي ويربط الماضي المجيد بالحاضر المسؤول والمستقبل الواعد.
