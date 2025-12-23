الثلاثاء 2025-12-23 05:57 م

العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة

خلال لقائه وفدا من جمعية سيدات النقع الخيرية
خلال لقائه وفدا من جمعية سيدات النقع الخيرية
الثلاثاء، 23-12-2025 04:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن نجح في تجاوز التحديات الإقليمية المعقدة والحفاظ على أمنه واستقراره بفضل التلاحم التاريخي بين القيادة الهاشمية والشعب، مشدداً على أن هذا الترابط هو "صمام الأمان" الحقيقي الذي مكّن الدولة من تحويل الأزمات إلى محطات للبناء والتطوير.

اضافة اعلان


وبيّن العيسوي، خلال لقائه وفدا من جمعية سيدات النقع الخيرية بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، أن النهج الهاشمي القائم على القرب من المواطن وتلمس احتياجاته الميدانية هو ما رسّخ الثقة المتبادلة، موضحاً أن مسارات التحديث الشاملة (السياسية والاقتصادية والإدارية) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستثمار في الإنسان الأردني وتعزيز مشاركته في رسم ملامح المستقبل.


وفي البعد الاجتماعي والشبابي، أشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين الأسرة وتطوير المنظومة التعليمية، لافتاً إلى الحضور الميداني الفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على التواصل المباشر مع الشباب لتعزيز دورهم كقوة دافعة في مسيرة التحديث والنهضة الوطنية.

 من جهتهن، عبّرت المتحدثات عن فخرهنَّ بالقيادة الهاشمية، مؤكدات أنهنَّ سيبقينَ الأوفياء للعرش الهاشمي، والمتمسكات بالثوابت الوطنية؛ عهداً قطعنه على أنفسهنَّ بالعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتقدمه، مستمدات من رؤية جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين العزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء.


ووصفنَ جلالة الملك بأنه «نموذج للقائد القريب من شعبه»، والحريص دوماً على كرامة الإنسان، والمدافع الصلب عن قضايا أمته، والساهر على أمن الوطن واستقراره. كما ثمنَّ عالياً مواقف جلالته وجهوده الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مشيدات بالدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن في دعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي

تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

ب

أخبار محلية توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة

مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

أخبار محلية مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

ل

شؤون برلمانية "المناخ النيابية" تلتقي اتحاد الجمعيات البيئية

قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

أخبار محلية قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه



 






الأكثر مشاهدة