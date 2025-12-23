العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن نجح في تجاوز التحديات الإقليمية المعقدة والحفاظ على أمنه واستقراره بفضل التلاحم التاريخي بين القيادة الهاشمية والشعب، مشدداً على أن هذا الترابط هو "صمام الأمان" الحقيقي الذي مكّن الدولة من تحويل الأزمات إلى محطات للبناء والتطوير.

وبيّن العيسوي، خلال لقائه وفدا من جمعية سيدات النقع الخيرية بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، أن النهج الهاشمي القائم على القرب من المواطن وتلمس احتياجاته الميدانية هو ما رسّخ الثقة المتبادلة، موضحاً أن مسارات التحديث الشاملة (السياسية والاقتصادية والإدارية) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستثمار في الإنسان الأردني وتعزيز مشاركته في رسم ملامح المستقبل.



وفي البعد الاجتماعي والشبابي، أشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين الأسرة وتطوير المنظومة التعليمية، لافتاً إلى الحضور الميداني الفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على التواصل المباشر مع الشباب لتعزيز دورهم كقوة دافعة في مسيرة التحديث والنهضة الوطنية.

من جهتهن، عبّرت المتحدثات عن فخرهنَّ بالقيادة الهاشمية، مؤكدات أنهنَّ سيبقينَ الأوفياء للعرش الهاشمي، والمتمسكات بالثوابت الوطنية؛ عهداً قطعنه على أنفسهنَّ بالعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتقدمه، مستمدات من رؤية جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين العزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء.