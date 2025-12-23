العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة

وبيّن العيسوي، خلال لقائه وفدا من جمعية سيدات النقع الخيرية بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، أن النهج الهاشمي القائم على القرب من المواطن وتلمس احتياجاته الميدانية هو ما رسّخ الثقة المتبادلة، موضحاً أن مسارات التحديث الشاملة (السياسية والاقتصادية والإدارية) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستثمار في الإنسان الأردني وتعزيز مشاركته في رسم ملامح المستقبل.
وفي البعد الاجتماعي والشبابي، أشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين الأسرة وتطوير المنظومة التعليمية، لافتاً إلى الحضور الميداني الفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على التواصل المباشر مع الشباب لتعزيز دورهم كقوة دافعة في مسيرة التحديث والنهضة الوطنية.
ووصفنَ جلالة الملك بأنه «نموذج للقائد القريب من شعبه»، والحريص دوماً على كرامة الإنسان، والمدافع الصلب عن قضايا أمته، والساهر على أمن الوطن واستقراره. كما ثمنَّ عالياً مواقف جلالته وجهوده الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مشيدات بالدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن في دعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي
-
تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر
-
صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان
-
توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
-
مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف
-
قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض
-
ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته