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العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه

خلال لقائه وفدًا من أبناء صما
خلال لقائه وفدًا من أبناء صما
 
الخميس، 24-07-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينتهج مسارًا إصلاحيًا يُعلي من قيمة الإنسان، ويعتمد عليه كمحور رئيس في عملية البناء الوطني.

وأضاف خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء منطقة صما في لواء الطيبة، بمحافظة إربد، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بما يمتلكه من قيادة هاشمية حكيمة ووحدة وطنية، وجبهة متماسكة، استطاع أن يتجاوز التحديات، ويحافظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة.

وأكد العيسوي أن الأردن لم يحد يومًا عن ثوابته القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يضع حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على رأس الأولويات، التزامًا بالوصاية الهاشمية التاريخية، ورفضًا لكل أشكال التهويد والانتهاك.

وفي هذا الإطار، أوضح العيسوي أن مواصلة الاردن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لأهلنا في قطاع غزة، تعكس عمق الالتزام الأردني بالقيم الإنسانية، وتجسّد البعد الأخلاقي للقيادة الهاشمية في الانتصار للمظلومين.

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من جهتهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم الكبير بجلالة الملك وقيادته الحكيمة ومواقفه الشجاعة، مؤكدين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، قدّم نموذجًا يُحتذى في الاستقرار السياسي والإنساني وسط بيئة مضطربة.

وأكد المتحدثون أن جلالة الملك لا يدّخر جهدًا في سبيل رفعة الأردن وتعزيز مكانته، مشيرين إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين كان وسيبقى في صميم اهتمام جلالته، الذي يضع مصالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.


وثمّنوا الموقف الملكي النبيل في إرسال مساعدات عاجلة إلى أهل غزة، وإشراف جلالة الملك على عمليات الإنزال الجوي، التي جاءت في لحظة إنسانية فارقة، ما يؤكد صدق الانتماء الأردني للقضية الفلسطينية، وجذور العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين.

 
 
gnews

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