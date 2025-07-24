العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينتهج مسارًا إصلاحيًا يُعلي من قيمة الإنسان، ويعتمد عليه كمحور رئيس في عملية البناء الوطني.



وأضاف خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء منطقة صما في لواء الطيبة، بمحافظة إربد، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بما يمتلكه من قيادة هاشمية حكيمة ووحدة وطنية، وجبهة متماسكة، استطاع أن يتجاوز التحديات، ويحافظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة.



وأكد العيسوي أن الأردن لم يحد يومًا عن ثوابته القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يضع حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على رأس الأولويات، التزامًا بالوصاية الهاشمية التاريخية، ورفضًا لكل أشكال التهويد والانتهاك.



وفي هذا الإطار، أوضح العيسوي أن مواصلة الاردن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لأهلنا في قطاع غزة، تعكس عمق الالتزام الأردني بالقيم الإنسانية، وتجسّد البعد الأخلاقي للقيادة الهاشمية في الانتصار للمظلومين.

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