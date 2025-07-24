العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه

وأضاف خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء منطقة صما في لواء الطيبة، بمحافظة إربد، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بما يمتلكه من قيادة هاشمية حكيمة ووحدة وطنية، وجبهة متماسكة، استطاع أن يتجاوز التحديات، ويحافظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة.
وأكد العيسوي أن الأردن لم يحد يومًا عن ثوابته القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يضع حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على رأس الأولويات، التزامًا بالوصاية الهاشمية التاريخية، ورفضًا لكل أشكال التهويد والانتهاك.
وفي هذا الإطار، أوضح العيسوي أن مواصلة الاردن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لأهلنا في قطاع غزة، تعكس عمق الالتزام الأردني بالقيم الإنسانية، وتجسّد البعد الأخلاقي للقيادة الهاشمية في الانتصار للمظلومين.
وأكد المتحدثون أن جلالة الملك لا يدّخر جهدًا في سبيل رفعة الأردن وتعزيز مكانته، مشيرين إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين كان وسيبقى في صميم اهتمام جلالته، الذي يضع مصالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وثمّنوا الموقف الملكي النبيل في إرسال مساعدات عاجلة إلى أهل غزة، وإشراف جلالة الملك على عمليات الإنزال الجوي، التي جاءت في لحظة إنسانية فارقة، ما يؤكد صدق الانتماء الأردني للقضية الفلسطينية، وجذور العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين.
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