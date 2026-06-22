العيسوي: مسيرة التحديث تنطلق من إرادة وطنية صلبة ورؤية ملكية تستشرف المستقبل

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت، وفداً من محافظة العاصمة يمثلون نخبة من الفعاليات المجتمعية والتطوعية ونسائية والشبابية، حيث نقل لهم في مستهل حديثه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وفي سياق استعراضه للمناسبات الوطنية الخالدة (عيد الاستقلال، الجلوس الملكي، يوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى)، شدد العيسوي على أن هذه المحطات ليست مجرد ذكريات تاريخية، بل هي محطات لاستلهام قيم البناء والتضحية وتجديد العزم، معتبراً أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك هي مشروع نهضوي متكامل، هدفه الأسمى تحسين جودة حياة المواطن الأردني وتفعيل طاقاته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار.
ورفع المتحدثون أسمى آيات التهنئة للمقام السامي بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى الثورة، إضافة إلى التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة وعيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يحفظ الأردن عزيزاً شامخاً، وأن تبقى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الدرع الذي يصون المنجزات.
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