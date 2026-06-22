العيسوي: مسيرة التحديث تنطلق من إرادة وطنية صلبة ورؤية ملكية تستشرف المستقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الدولة الأردنية، وبفضل الرؤية الملكية الثاقبة، تواصل تقدمها بثبات نحو آفاق التحديث الشامل، مستندة إلى رصيد تاريخي من الإنجاز الوطني وتماسك جبهتها الداخلية، في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات جسيمة تستوجب أعلى درجات التكاتف والعمل الوطني المسؤول.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت، وفداً من محافظة العاصمة يمثلون نخبة من الفعاليات المجتمعية والتطوعية ونسائية والشبابية، حيث نقل لهم في مستهل حديثه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وفي سياق استعراضه للمناسبات الوطنية الخالدة (عيد الاستقلال، الجلوس الملكي، يوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى)، شدد العيسوي على أن هذه المحطات ليست مجرد ذكريات تاريخية، بل هي محطات لاستلهام قيم البناء والتضحية وتجديد العزم، معتبراً أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك هي مشروع نهضوي متكامل، هدفه الأسمى تحسين جودة حياة المواطن الأردني وتفعيل طاقاته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار.

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من جانبهم، أعرب المتحدثون عن عميق فخرهم بالنهج الهاشمي الذي أرسى دعائم دولة العدالة والقانون، مؤكدين أن الأردن سيظل واحة أمن واستقرار بفضل حكمة قيادته والتفاف الشعب حولها.