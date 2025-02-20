العيسوي: مواقف الأردن بقيادته الهاشمية تجاه الاشقاء جزء من ثوابته الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن موقف الأردن الراسخ تجاه أشقائه، وحرصه على تعزيز التضامن العربي، هو جزء لا يتجزأ من ثوابته الوطنية.



وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال، مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية، متمسكا برسالته في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف أن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تجمع بين الحكمة في السياسة الخارجية، والحرص على رفعة الأردن وتقدمه واستقراره، والسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناعته.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء العاصمة عمان، ووفدا شبابيا من مبادرة "وطن".

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