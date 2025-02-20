 
الخميس 2025-02-20 03:29 م
 

العيسوي: مواقف الأردن بقيادته الهاشمية تجاه الاشقاء جزء من ثوابته الوطنية

خلال لقائه ممثلين عن فعاليات مجتمعية وشبابية
خلال لقائه ممثلين عن فعاليات مجتمعية وشبابية
الخميس، 20-02-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن موقف الأردن الراسخ تجاه أشقائه، وحرصه على تعزيز التضامن العربي، هو جزء لا يتجزأ من ثوابته الوطنية.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال، مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية، متمسكا برسالته في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

  وأضاف أن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تجمع بين الحكمة في السياسة الخارجية، والحرص على رفعة الأردن وتقدمه واستقراره، والسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناعته.

 جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء العاصمة عمان، ووفدا شبابيا من مبادرة "وطن".

اضافة اعلان

 

 من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، داعمين لجهوده لرفعة الوطن، ومواقفه المشرفة والمتقدمة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وقالوا معاهدين جلالة الملك "بكم ومعكم ماضون وعلى العهد باقون، وللأردن حافظون وعنه مدافعون". 

وعبروا عن تقديرهم لقيادتهم الهاشمية وجهودها المتواصلة للنهوض بالوطن، والمضي للأمام في مسيرة التنمية الشاملة، مقدرين عاليا النهج الملكي التواصلي المباشر مع أبناء شعبه. 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع حكومي لبحث تطوير المعابر الحدودية في الأردن

خلال لقائه ممثلين عن فعاليات مجتمعية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: مواقف الأردن بقيادته الهاشمية تجاه الاشقاء جزء من ثوابته الوطنية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تنعى شهيدين من القوات البرية الكويتية

ا

عربي ودولي البنتاغون ينوي إعادة تخصيص 50 مليار دولار من الميزانية "لردع الحروب والانتصار فيها"

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يجدد تأكيده لوفد أميركي رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين

لحظة التوقيع على قرار الإفراج عن جثث الأسرى الإسرائيليين

فلسطين المقاومة تكشف تفاصيل مقتل الأسرى الذين سلمت جثثهم لإسرائيل

الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام يكشف تفاصيل تهجم شخصين على احد المساجد

تعبيرية

تكنولوجيا نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدمج جينوم كل الأنواع الحية



 




الأكثر مشاهدة