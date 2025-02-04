العيسوي: مواقف الأردن وجهود الملك مصدر فخر واعتزاز الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته التنموية بثبات، مرتكزًا على نهج التحديث والتطوير المستدام في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة العمارين المشاقبة، ووفدا من أعضاء جمعية النشميات الخيرية لتمكين المرأة، في لقاءين منفصلين، حيث استعرض خلالهما الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك في مختلف المجالات.



كما تناول العيسوي في حديثه، مواقف الأردن السياسية والإنسانية وجهود جلالة الملك لمساندة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي هي مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

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