العيسوي: مواقف الاردن الثابتة تعكس التزامه بالمبادئ العادلة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يواصل مسيرته، بحكمة وعزيمة قيادته الهاشمية وإرادة شعبه.



وأضاف العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يحرص على جعل الأردن نموذجًا في التطور والإصلاح، مشيرا إلى الإنجازات البارزة، التي تحققت في مختلف المجالات.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن مواقفه الثابتة تعكس التزامه بالمبادئ العادلة، لا سيما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من أعضاء مبادرة "لمبة الثقافية" .

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