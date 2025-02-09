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العيسوي: مواقف الاردن الثابتة تعكس التزامه بالمبادئ العادلة

خلال لقائه وفدا شبابيا
خلال لقائه وفدا شبابيا
الأحد، 09-02-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يواصل مسيرته، بحكمة وعزيمة قيادته الهاشمية وإرادة شعبه.

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يحرص على جعل الأردن نموذجًا في التطور والإصلاح، مشيرا إلى الإنجازات البارزة، التي تحققت في مختلف المجالات.

 وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن مواقفه الثابتة تعكس التزامه بالمبادئ العادلة، لا سيما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من أعضاء مبادرة "لمبة الثقافية" .

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من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم جميع مواقفه، مشددين على أن الأردن، لن يكون، إلا كما يريده القائد، وطنا حرا أبيا، لا يقبل المساس بهويته الوطنية وأمنه واستقراره، ولا يمكن لأي قوة أن تفرض عليه حلا على حسابه أو حساب أشقائه.

وقالوا إن الأردنيين، ماضون، بقيادتهم الهاشمية، نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا، معبرين عن ثقتهم بسياسة جلالة الملك الحكيمة، مؤكدين رفضهم لكل دعوات التهجير والتوطين.

 
gnews

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