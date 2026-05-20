العيسوي: مواقف الملك شكلت عنوانا للحكمة وحماية المصالح الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات

الوكيل الإخباري- استعرض رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، النهج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن وترسيخ حضوره الفاعل على مختلف المستويات، إلى جانب مواصلة العمل على حماية مصالح الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، انطلاقاً من رؤية ملكية تقوم على خدمة المواطن وتعزيز مسيرة الدولة في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشائر الطراونة في لواء مؤاب، حيث أكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل قيادة جهود شاملة تستهدف تعزيز مسارات التحديث والتنمية، وترسيخ نهج الدولة القائم على الحكمة والاعتدال والانفتاح، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن وثقة الأردنيين بمؤسساتهم الوطنية.



وأكد العيسوي أن جلالة الملك يحرص على المضي في برامج التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الدولة على التطور والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأردن تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من الحفاظ على استقراره ومواصلة البناء رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.



وقال إن الأردن استطاع أن يرسخ حضوره السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية عبر سياسة متزنة يقودها جلالة الملك، تقوم على الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح الوطنية والثوابت القومية، ما عزز من مكانة المملكة كشريك يحظى بالثقة والتقدير.

