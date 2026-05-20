الأربعاء 2026-05-20 07:17 م

العيسوي: مواقف الملك شكلت عنوانا للحكمة وحماية المصالح الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر الطراونة
الأربعاء، 20-05-2026 06:46 م

الوكيل الإخباري-   استعرض رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، النهج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن وترسيخ حضوره الفاعل على مختلف المستويات، إلى جانب مواصلة العمل على حماية مصالح الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، انطلاقاً من رؤية ملكية تقوم على خدمة المواطن وتعزيز مسيرة الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشائر الطراونة في لواء مؤاب، حيث أكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل قيادة جهود شاملة تستهدف تعزيز مسارات التحديث والتنمية، وترسيخ نهج الدولة القائم على الحكمة والاعتدال والانفتاح، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن وثقة الأردنيين بمؤسساتهم الوطنية.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك يحرص على المضي في برامج التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الدولة على التطور والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأردن تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من الحفاظ على استقراره ومواصلة البناء رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.

وقال إن الأردن استطاع أن يرسخ حضوره السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية عبر سياسة متزنة يقودها جلالة الملك، تقوم على الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح الوطنية والثوابت القومية، ما عزز من مكانة المملكة كشريك يحظى بالثقة والتقدير.

من جهتهم أكد المتحدثون  خلال اللقاء، اعتزازهم الراسخ بالقيادة الهاشمية، ووقوفهم خلف جلالة الملك في مختلف الظروف والتحديات، مشددين على أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى قويًا ومتماسكًا بوعي أبنائه ووحدتهم الوطنية.

 وقالوا إن أبناء عشيرة الطراونة، كما كانوا دومًا، سيبقون ملتفين حول الراية الهاشمية، مؤمنين برسالة الوطن، ثابتين خلف قائد المسيرة، مستمدين من قيادته الحكيمة العزم والقوة في مواجهة التحديات.

 وشددوا على التفافهم في خندق الوطن والقيادة الهاشمية، وأن الأردن أمن الأردن واستقراره ووحدته خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، معبرين عن إيمانهم المطلق يؤمنون بأن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى عصيا على التحديات، قويً بأهله وجيشه وأجهزته الأمنية، وسيظل وطن العزة والكرامة والإنسانية.

 
 


