الأحد 2026-01-04 04:32 م

العيسوي يؤكد ضرورة تعزيز العمل الحزبي المكرس لخدمة الوطن

خلال لقائه وفدا من كتلة حزب مبادرة النيابية
الأحد، 04-01-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الاردن يمضي، برؤية ملكية صلبة، نحو استحقاقات تاريخية في مسارات التحديث الشامل، مشدداً على أن هذا التحول "لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية قصوى" تفرضها تحديات المرحلة ومصالح الأجيال.

وبيّن العيسوي، خلال لقائه كتلة "حزب مبادرة" النيابية اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، برئاسة النائب أحمد الهميسات، أن التوجيهات الملكية السامية، المستمدة من مضامين خطاب العرش السامي، ترسم خارطة طريق واضحة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة؛ قوامها "مأسسة عمل الكتل النيابية" يستند إلى عمل برامجيً يتجاوز الطروحات الآنية إلى تقديم حلول وطنية شاملة ترفد مؤسسات الدولة وتدعم مسيرة التحديث.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب والكتل النيابية، مؤكداً أن مصلحة الوطن العليا هي البوصلة التي تجمع كافة المؤسسات لضمان مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأردنيين جميعاً.


وأوضح رئيس الديوان الملكي أن الأردن منخرط حالياً في مشاريع وطنية كبرى واستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وهي مشاريع "لا تمنحنا رفاهية الوقت ولا تحتمل التراخي".

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء كتلة "حزب مبادرة" النيابية عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم للجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك لرفعة الوطن، ودوره المحوري في رسم ملامح مسيرة التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية. 

وأكد النواب دعمهم المطلق لهذه الجهود، مشددين على التزامهم بالعمل الجاد ليكونوا عند حسن ظن جلالة الملك وسمو ولي العهد والمواطن الأردني.

وشددوا على أنهم سيعملون، ضمن الأطر الدستورية، وبالتشاركية مع الحكومة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في تجنيب المملكة تداعيات الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة، لا سيما الاقتصادية منها.

 
 


