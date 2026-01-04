العيسوي يؤكد ضرورة تعزيز العمل الحزبي المكرس لخدمة الوطن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الاردن يمضي، برؤية ملكية صلبة، نحو استحقاقات تاريخية في مسارات التحديث الشامل، مشدداً على أن هذا التحول "لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية قصوى" تفرضها تحديات المرحلة ومصالح الأجيال.



وبيّن العيسوي، خلال لقائه كتلة "حزب مبادرة" النيابية اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، برئاسة النائب أحمد الهميسات، أن التوجيهات الملكية السامية، المستمدة من مضامين خطاب العرش السامي، ترسم خارطة طريق واضحة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة؛ قوامها "مأسسة عمل الكتل النيابية" يستند إلى عمل برامجيً يتجاوز الطروحات الآنية إلى تقديم حلول وطنية شاملة ترفد مؤسسات الدولة وتدعم مسيرة التحديث.



وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب والكتل النيابية، مؤكداً أن مصلحة الوطن العليا هي البوصلة التي تجمع كافة المؤسسات لضمان مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأردنيين جميعاً.





وأوضح رئيس الديوان الملكي أن الأردن منخرط حالياً في مشاريع وطنية كبرى واستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وهي مشاريع "لا تمنحنا رفاهية الوقت ولا تحتمل التراخي".

