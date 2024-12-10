 
الثلاثاء 2024-12-10 05:37 م
 

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء

العيسوي
يوسف العيسوي
الثلاثاء، 10-12-2024 05:30 م
الوكيل الإخباري-   تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى محافظة البلقاء، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، عددا من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة.اضافة اعلان


وفي لواء ماحص والفحيص، تفقد العيسوي، مشروع إعادة تأهيل حديقة ماحص، الذي يتم تنفيذه في سياق المبادرات الملكية، ضمن مبادرة حدائق آمنة التي يتم تنفيذها بالتعاون ما بين المبادرات الملكية ومركز زها الثقافي وبلدية ماحص.

واستمع العيسوي، خلال جولة له في مرافق المشروع، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، ورئيس بلدية ماحص فيصل مفلح الشبلي، وعضو مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العبادي، إلى إيجاز حول مراحل تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 65 بالمئة.

وتتضمن عملية إعادة التأهيل إنشاء ملعب متعدد الاستخدام (كرة طائرة وريشة)، وإنشاء مظلات وممرات للمشي، وإعادة تأهيل المكتبة، واستحداث وحدات صحية، تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتركيب وحدات ألعاب للأطفال، إلى جانب أرصفة وأسوار حول الحديقة.

وتفقد العيسوي، بحضور المحافظ النجادا، مشروع شركة مدينة (ايزو) التعليمية والتقنية، أحد مشاريع مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، التي أمر جلالة الملك، بتنفيذها في مختلف محافظات المملكة.

وجال العيسوي، في مرافق المشروع، الذي يقام على مساحة تقارب 8 دونمات، حيث استمع إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح الغانم، حول مراحل التنفيذ والخطة المستقبلية للمشروع، الذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 35 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف العام المقبل.
 
gnews

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