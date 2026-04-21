العيسوي يرعى احتفالات جامعة إربد الأهلية باليوم الوطني للعلم الأردني

وبدأ الحفل، الذي احتضنه مدرج الكندي، بالسلام الملكي الأردني وآيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيديو جسد أهمية العلم الأردني بمجموعة من الفقرات التي استعرضت المحطات التاريخية للعلم الأردني وارتباطه الوثيق بإنجازات القيادة الهاشمية في بناء الدولة وتحديثها.
وسلط الفيديو الضوء على القيمة الرمزية للعلم كراية تجتمع تحتها قلوب الأردنيين، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز مكانة الأردن في المحافل الدولية وتوطيد دعائم النهضة الوطنية الشاملة.
من جانبه، ألقى رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو زريق كلمة قال فيها: "إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل تجسيداً لأسمى معاني الولاء والانتماء، حيث تظل الراية خفاقة في القلوب قبل السِّماء، بصفتها رمزاً للعزة والكرامة والسيادة الوطنية".
وثمن الدكتور أبو زريق رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي للحفل، مؤكداً أنها تعكس عمق التواصل بين مؤسسات الدولة وأبنائها، وتجسد الرؤية الملكية السامية التي تضع الإنسان الأردني في صدارة الأولويات؛ إيماناً بأن بناء الإنسان هو اللبنة الأولى في بناء الأوطان.
واستعرض مسيرة الجامعة التي تأسست عام 1994 كأول جامعة أهلية في شمال المملكة، لتكون منبراً وطنياً وعلمياً، حيث رفدت المجتمع بما يقارب 24,500 خريج وخريجة، موضحاً أن هؤلاء الخريجين تبوؤوا مواقع متقدمة ومسؤولة في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأسهموا بفعالية في رفعة الأردن داخل الوطن وخارجه.
أخبار متعلقة
-
الحكومة: سعر المتر المكعب من المياه علينا بـ190 قرشا وسنبيعه للمواطن بـ80 قرشا
-
مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
-
للمقبلين على الزواج في الأردن .. مركز حكومي موحد لكل الإجراءات
-
نقيب المهندسين: لجنة متخصصة لتدقيق مخططات مشروع الناقل الوطني للمياه
-
إحالة الناطق الإعلامي في أمانة عمّان ناصر الرحامنة إلى التقاعد
-
ندوة حول تداعيات سياسات الإغلاق في "الأقصى"
-
رئيس الوزراء: رغم الأزمات فإن الأردن ماضٍ بقوة دون التذرع بظروف المنطقة
-
رئيس الوزراء: نعمل على إنجاز مشاريع كبرى تتمثل بالناقل الوطني وسكة حديد ميناء العقبة