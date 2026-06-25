العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس الاحتفال الذي أقيم في بلدة المشيرفة بمحافظة جرش بالمناسبات الوطنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وعدد من المسؤولين والنواب والوجهاء وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية .



وأكد الوزير الأسبق مفلح الرحيمي منظم الاحتفال، أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة تشكل محطات مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وعزيمة أبناء الوطن المخلصين.



وأشار إلى أن عيد الجلوس الملكي يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني والجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، فيما تجسد ذكرى الثورة العربية الكبرى القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية من حرية ووحدة ونهضة عربية.

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وبين الرحيمي، أن يوم الجيش وعيد الاستقلال يشكلان مصدر فخر لكل الأردنيين، لما يرمزان إليه من تضحيات جسام قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل مسيرته بثقة واقتدار نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.



وتحدث خلال الاحتفال اللواء المتقاعد احمد بني حمدان العياصرة والنائب الأسبق زيد العتوم والعميد المتقاعد سليمان القرعان وأشرف بني عادل والمهندس بشار زريقات ومحمد عبدالرزاق الدلابيح والدكتور زايد مقابلة والدكتورة هند الشروقي.



وأكد المتحدثون، أن استذكار المحطات التاريخية المشرفة لهذا الوطن وما بذله الهاشميون جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب الأردني، من جهود عظيمة وتضحيات متواصلة أسهم في بناء دولة قوية وآمنة ومستقرة تستند إلى شرعية تاريخية ودينية راسخة، وقيم الاعتدال والتسامح والإنجاز.



وأشاروا إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، استطاع تجاوز مختلف التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتعزيز دور الشباب والمرأة وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.



وبينوا، أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تعزز معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، وتجسد وحدة الأردنيين وتلاحمهم خلف قيادتهم الحكيمة، مؤكدين أن الأردن سيبقى نموذجاً في الأمن والاستقرار والتعايش والاعتدال رغم التحديات الإقليمية .



ورفع المشاركون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.