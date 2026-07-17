العيسوي يرعى احتفالًا وطنيًا بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد والذكرى الـ 17 لتسلّمه ولاية العهد

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، مساء اليوم الجمعة، الحفل الوطني الكبير الذي نظمه النادي الأردني للدراجات، بمناسبة ذكرى ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذكرى الـ 17 لتسلّمه ولاية العهد.



واشتمل الحفل على مسار للدراجين انطلق من ساحة عبدون باتجاه حدائق الملك عبدالله الثاني، بجانب متحف الدبابات الملكي جنوب العاصمة، حيث أقيم الاحتفال وسط أجواء وطنية عكست معاني الولاء والانتماء.



وقال رئيس النادي محمد فضيلات، إنه ومنذ أن شرّف جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالإرادة الملكية السامية وليًا للعهد، حمل سموه الأمانة بكل اقتدار، مقدمًا نموذجًا للقائد الشاب الذي يجمع بين الحكمة والطموح، ويؤمن بأن القيادة مسؤولية ورسالة، أساسها العمل الميداني، والاقتراب من المواطنين، وترجمة الرؤى الملكية إلى مبادرات ومشروعات تسهم في تعزيز التنمية والارتقاء بمختلف القطاعات.



وأضاف "يستحضر الأردنيون محطة وطنية راسخة في مسيرة الدولة الأردنية، تتمثل في الذكرى الـ 17 لتولي سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولاية العهد، وعيد ميلاده الميمون، وهي مناسبات تعكس استمرار النهج الهاشمي في البناء والتحديث، وتجسد قيم المسؤولية والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن."

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وأكد فضيلات، أنه وخلال 17 عامًا، رسّخ سموه حضورًا فاعلًا بين أبناء المحافظات والقرى والبوادي والمخيمات، متابعًا للمشروعات التنموية، مبينا أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأردن.



وأشار إلى أن سمو ولي العهد أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، انطلاقًا من إيمانه بأنهم الثروة الوطنية الحقيقية، فدعم المبادرات الريادية، وشجع الابتكار، وحرص على التواصل المباشر مع الشباب في مختلف المؤسسات والجامعات، بما ينسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك.



وقال الفضيلات، إنه وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، برز سموه ممثلًا للأردن في العديد من المحافل، ناقلًا رسالة المملكة القائمة على الاعتدال والحوار والسلام، ومدافعًا عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مشاركاته في القضايا المرتبطة بالتنمية والابتكار والعمل المناخي، بما عزز من مكانة الأردن وحضوره الدولي.



وأكد، أن الذكرى الـ17 لولاية العهد، تجسد محطة وطنية تتواصل معها مسيرة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدعم ومساندة سمو ولي العهد، الذي يواصل أداء رسالته بكل إخلاص واقتدار، مستلهمًا الإرث الهاشمي في خدمة الوطن وصون منجزاته.



بدورها، قالت رئيس جمعية سيدات جرش الخيرية هبة الزريقات، إن ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وذكرى تسلّمه ولاية العهد، يشكلان مناسبتين عزيزتين على قلوب الأردنيين جميعًا، مؤكدة أن الأردن سيبقى واحةً للأمن والوئام، ووطنًا حرًا يجمع أبناءه على ترابه الطهور الحب والوفاء، وأن مسيرة البناء ماضية نحو الآفاق.



وأضافت، أن الأردن بعزيمة رجاله وصبر أمهاته، سيبقى وطنًا عصيًا على كل المحن والعقبات، وواحةً للسلام والشهامة، بهمة القيادة الهاشمية، وتلاحم الشعب الأردني الغيور على أرضه والمخلص لقيادته.