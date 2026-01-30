العيسوي يرعى احتفال "فرسان الثورة العربية الكبرى" بعيد ميلاد الملك

وحضر الاحتفال، الذي أقيم بعنوان "يوم الفرح الوطني" شخصيات رسمية وعشائرية وأكاديمية وشبابية من مختلف محافظات المملكة.
وتضمن الاحتفال، الذي استهل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، القاء كلمات لنائب رئيس الوزراء، رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العاني والفريق الركن المتقاعد والعين السابق غازي الطيب والعين والوزيرة السابقة هيفاء النجار.، حيث جسدت مضامين كلماتهم عمق العلاقة المتجذّرة بين القيادة الهاشمية وأبناء الشعب الأردني، وما تحمله هذه المناسبة من دلالات وطنية راسخة.
وأكد المتحدثون، أن الاحتفال بميلاد جلالة الملك لا يقتصر، على كونه مناسبة وطنية عزيزة، بل يمثل محطة لتعزيز مشاعر الولاء والانتماء، والتعبير الصادق عن الاعتزاز بقيادة هاشمية حكيمة جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، ونموذجًا للدولة القادرة على الصمود والإنجاز رغم التحديات وشح الموارد واضطراب الإقليم.
وشدد المتحدثون على أن جلالة الملك جسّد، منذ توليه سلطاته الدستورية، نهج القيادة القريبة من شعبها، المنحازة لكرامة الإنسان الأردني، والحريصة على أن يبقى الأردن قويًا بأبنائه، متماسكًا بجبهته الداخلية، وراسخًا بمؤسساته، مستندًا إلى إرث هاشمي عريق في الحكمة والسيادة والعدل.
