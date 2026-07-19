العيسوي يرعى احتفال ملتقى معان الثقافي بالأعياد الوطنية

08:32 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، الاحتفال الوطني الذي نظمه ملتقى معان الثقافي بمناسبة الأعياد الوطنية تحت شعار: "تاريخ نحكيه... ووطن نفديه". واستُهل الاحتفال، الذي حضره محافظ معان خالد الحجاج، ومدير شرطة المحافظة العميد باسم العجارمة، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، ورئيس لجنة بلدية معان، نائب محافظ معان، المتصرف عاصم النهار، وفعاليات رسمية وشبابية وممثلو هيئات ثقافية واجتماعية، بالسلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. اضافة اعلان







وأجمع المتحدثون، خلال الاحتفال، على أن الأعياد الوطنية تمثل مناسبات راسخة في الوجدان الأردني، تستحضر مسيرة الإنجاز والبناء التي شهدتها المملكة عبر العقود، وتؤكد التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية.



وشددوا على أهمية استلهام قيم الثورة العربية الكبرى ورسالة النهضة التي حملتها، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء للحفاظ على منجزات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يمضي بثقة نحو المستقبل، مستندًا إلى وحدته الوطنية وإرثه الهاشمي العريق.



من جانبه، أكد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور بركات عوجان، في كلمته خلال الاحتفال، أن الأعياد الوطنية تمثل محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتستحضر ما تحقق من منجزات وطنية في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تعزز قيم الانتماء والولاء، وتدفع نحو مواصلة العمل والعطاء والبناء خدمة للوطن وقيادته الهاشمية.



وقال عوجان إن شعار الاحتفال "تاريخ نحكيه... ووطن نفديه" يعكس معاني الوفاء للأردن وقيادته الهاشمية، ويجسد الاعتزاز بتاريخ الوطن وتضحيات أبنائه، مؤكدًا أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة، نموذجًا في الأمن والاستقرار والنهضة والإنجاز.



وأضاف أن المملكة تواصل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مسيرتها نحو التنمية الشاملة والتحديث والإصلاح، مستندة إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية ملكية جعلت الإنسان الأردني محورًا رئيسًا في عملية التنمية الوطنية، إلى جانب الدور الأردني الفاعل في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في عهد ملوك بني هاشم أسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعزز مكانة الأردن كدولة قوية تحظى بالاحترام والتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.



ولفت عوجان إلى أن الأردن يسير بقيادة جلالة الملك، وبدعم ومساندة سمو ولي العهد، على النهج الذي أرساه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، فكان الأردن حاضرًا في مختلف ميادين الإنجاز الوطني والمواقف العربية والدولية المشهودة بالحكمة والاعتدال.



وأكد أن الرؤى الهاشمية أسهمت في إطلاق مسارات تنموية واقتصادية متقدمة ترتكز على تمكين الشباب، وتوسيع فرص الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الأردن على مختلف المستويات.



من جانبه، قال رئيس ملتقى معان الثقافي، شرحبيل عبكل آل خطاب، في مستهل الاحتفال، إن الأعياد الوطنية تشكل مناسبة لاستذكار مسيرة وطن صنعته إرادة قيادته وعزيمة أبنائه، مؤكدًا أن الأردن يواصل تقدمه بثقة نحو المستقبل، مستندًا إلى وحدته الوطنية والتفاف أبنائه حول قيادته الهاشمية.



وأضاف أن شعار الاحتفال يجسد اعتزاز الأردنيين بتاريخ وطنهم وإيمانهم بقيم التضحية والعمل والعطاء، داعيًا إلى مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية وصون المكتسبات التي تحققت عبر مسيرة الدولة الأردنية.



وتضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ محافظة معان ودورها الوطني منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى، مستعرضًا إسهامات رجالاتها ومواقفهم المشرفة في مختلف المراحل التاريخية، إلى جانب دور المحافظة في مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها المملكة على امتداد العقود الماضية.



كما اشتملت فعاليات الاحتفال على فقرات وطنية وثقافية متنوعة، من بينها قصيدة وطنية ألقاها الشاعر المهندس زياد السعودي، عبّر فيها عن اعتزازه بالأردن وقيادته الهاشمية، واستحضر محطات مشرقة من تاريخ الوطن، مؤكدًا أن حب الأردن والانتماء إليه سيبقيان راسخين في وجدان أبنائه. وقد حظيت القصيدة بتفاعل واسع من الحضور.



وتخلل الحفل عروض فلكلورية قدمتها فرقة معان للفلكلور الشعبي وفرقة مركز القنطرة، عكست أصالة الموروث الشعبي الأردني وغناه الثقافي، ونالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية والتراثية.



وفي ختام الاحتفال، كرم ملتقى معان الثقافي راعي الحفل.





