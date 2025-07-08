العيسوي يرعى احتفال منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، الثلاثاء، احتفال منتدى جبل عوف للثقافة في محافظة عجلون، الذي أقيم في مركز عجلون الثقافي بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، بحضور جمع من وجهاء المحافظة والفعاليات الثقافية والشعبية.

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واستهل الحفل، الذي جاء تعبيرًا عن الاعتزاز الوطني والولاء للقيادة الهاشمية، بالسلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها الرئيس الفخري للمنتدى عدنان مقطش.



وأكد مقطش أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية الخالدة، ومنها عيد الاستقلال، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وعيد الجلوس الملكي، هو وقفة فخر واعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ومسيرتها الممتدة بقيادة بني هاشم الذين وضعوا الإنسان في قلب مشروع الدولة.