العيسوي يرعى احتفال نادي الشعلة الرياضي بالمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، الاحتفال الوطني الذي نظمه نادي الشعلة الرياضي في مقره بلواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بمناسبة الأعياد الوطنية، بحضور محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان، وشخصيات سياسية ونيابية، وفعاليات رسمية وشعبية، في لواء الهاشمية ومحافظة الزرقاء.



وألقى رئيس النادي هاني البوريني كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكدا أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يجسد معاني الاعتزاز بمسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها على مدى ثمانية عقود من الاستقلال، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.



وأشار البوريني إلى أن الأردن بقي، رغم التحديات، ثابتا على مواقفه تجاه قضاياه الوطنية والقومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومدافعا عن الحق العربي، مستذكرا مسيرة البناء التي انطلقت منذ إعلان استقلال المملكة عام 1946، وما تشهده اليوم من مسارات متواصلة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وأكد أن المحافظة على الوطن وتعزيز الانتماء الوطني وصون العيش المشترك مسؤولية جماعية، لافتا إلى أن نادي الشعلة، منذ تأسيسه عام 1980، جعل من رعاية الشباب وصقل مواهبهم وإعدادهم فكريا ورياضيا ووطنيا رسالة أساسية، أسهمت في تخريج أبطال رفعوا اسم الأردن في المحافل العربية والآسيوية.



واستعرض البوريني أبرز إنجازات النادي، مشيرا إلى أن لاعبيه حققوا في البطولة العربية للجودو، التي اختتمت مؤخرا في عمان، أربع عشرة ميدالية متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، بما يعكس المكانة التي وصل إليها النادي على المستويين المحلي والعربي.



من جانبه، أكد متصرف لواء الهاشمية الدكتور عمر الشريدة أن لواء الهاشمية يمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية للدولة الأردنية، بما يضمه من منشآت اقتصادية وصناعية حيوية أسهمت في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن أبناء اللواء يجددون في هذه المناسبة الوطنية عهد الولاء والانتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني، والالتفاف حول القيادة الهاشمية.



وقال الشريدة، إن الأردن يستند إلى إرث حضاري وتاريخي عريق، وإلى رسالة إنسانية قائمة على الاعتدال والتسامح والتعايش، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، وبما يقدمه الأردن من إسهامات في حفظ الأمن والسلام على المستوى الدولي، مؤكدا أن رؤية جلالة الملك شكلت نهجا راسخا في البناء والتحديث وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا.



وأضاف، إن كرامة الأردن وسيادته ستبقى عنوانا ثابتا، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، وإرادة الأردنيين الذين واصلوا مسيرة الإنجاز في مختلف الظروف، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنجزاته.