العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي "الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان" في إربد

وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، فايزة الزعبي، أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان، وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية، وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء المملكة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان.
ورفعت الزعبي، باسمها وباسم أبناء محافظة إربد، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، مؤكدة أن رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي للمؤتمر تأتي في إطار التوجيهات الملكية بضرورة الاهتمام المتواصل بالمبادرات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال المرضى بالسرطان.
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