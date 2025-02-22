العيسوي يرعى انطلاق حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية من مشروع إسكان الملاحة

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الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، في إسكان الملاحة الجديد، بلواء دير علا، بمحافظة البلقاء، انطلاق فعاليات حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية، التي تنظمها مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتستهدف المستفيدين من مساكن الأسر العفيفة والمناطق المجاورة لها في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وانطلقت الحملة من مساكن الملاحة الجديدة، التي أنشئت بتوجيهات ملكية سامية، وتم افتتاحها من قبل جلالته الشهر الماضي. وحسب خطة القائمين على المبادرة، فإنها ستمتد لاحقًا لتشمل مساكن الأسر العفيفة والمناطق النائية الأكثر حاجة للرعاية الصحية في مختلف المحافظات.



وأكد العيسوي، خلال انطلاق الحملة التي حضرها محافظ البلقاء سلمان النجادا ومدير مستشفى الأميرة إيمان، الدكتور عبدالعزيز العواملة، أهمية تنظيم مثل هذه الحملات لدورها في تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال توفير الرعاية الصحية للمحتاجين، موضحًا أن العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، ويجسد قيم العطاء والانتماء التي يحرص عليها جلالة الملك.



من جهتها، قالت مؤسس ومدير شركة "النبلاء للتنمية المستدامة"، الدكتورة لارا برقان، إن الحملة تأتي استجابةً للرؤى الملكية السامية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، حيث يعد البعد الصحي من الركائز الأساسية لتوفير الحياة الكريمة، كما أنها تعكس التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز العمل التطوعي.



وأضافت الدكتورة برقان، في تصريحات صحفية، أن الأيام الطبية تشمل مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى الفحوصات المخبرية، وخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحوصات النطق للأطفال، وفحص النظر، إلى جانب تقديم الرعاية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، فضلًا عن الاستشارات الطبية.



وأشارت إلى أن تنظيم الحملة جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، والحاكم الإداري، لافتةً إلى أن المؤسسة تنظم، بالتزامن مع الأيام الطبية المجانية، فعاليات اجتماعية وترفيهية لأبناء وأطفال المناطق المستهدفة.



