العيسوي يرعى حفل تخريج دورة الدليل السياحي لأبناء الكرك

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج المتدربين في دورة الدليل السياحي المحلي لأبناء محافظة الكرك لعام 2026، التي نظمتها مؤسسة إعمار الكرك، ونفذتها الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين أبناء المحافظة وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي، وتعزيز الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية التي تزخر بها محافظة الكرك.



وحضر الاحتفال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك المهندس سمير الحباشنة، والوزير الأسبق حسين الصعوب، وعميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الدكتور إبراهيم الكردي ورئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت دليوان المجالي ومدير متحف الأردن إيهاب عمارين ورئيس جمعية الادلاء السياحيين أيمن عمر ومدير مركز الاستشارات والتدريب بالشركة الدكتور حاتم الضمور.



وقال الحباشنة، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن مؤسسة إعمار الكرك تواصل تنفيذ برامجها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته المتعددة إلى محافظة الكرك شكلت خارطة طريق للنهوض بالمحافظة في مختلف القطاعات، وأثمرت عن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات، حيث بدأ العمل على ترجمتها إلى مشاريع وبرامج عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.



وأضاف، إن هذه الدورة تأتي في سياق تلك الجهود، وهي الأولى من نوعها لإعداد وتأهيل الأدلاء السياحيين من أبناء وبنات محافظة الكرك، مؤكدا أن الخريجين سيكونون سفراء للكرك، والوجه الحقيقي لتقديم ما تمتلكه المحافظة من مخزون حضاري وتاريخي وسياحي وثقافي.



وثمن الحباشنة دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياح ي، وكلية عمون الجامعية التطبيقية، التي وضعت بروتوكولا خاصا لهذه الدورة، وأسهمت في إنجاحها وفق أسس مهنية متخصصة.

من جهتها، قالت الطالبة مها كفاوين، في كلمة بالنيابة عن الخريجين، إن هذه الدورة شكلت نقطة تحول حقيقية للخريجين، وأضافت إلى رصيدهم مهارات معرفية وعملية متقدمة في القطاع السياحي، وأهلتهم لحمل أمانة نقل تاريخ الأردن وإرثه الحضاري إلى الزوار بكل كفاءة واقتدار.



وعبرت عن فخرها وزملائها من أبناء محافظة الكرك، مؤكدة أن جهودهم ستتضاعف استعدادا للعمل مرشدين سياحيين محليين على أرضها، فمن بين أسوار قلعتها الشامخة وحكايا المجد الساكنة في تفاصيلها، سيحملون أمانة الكلمة، ويروون للعالم قصة الأردن بكل شغف واحترافية.



وأضافت كفاوين، إن النجاح لا يصنعه الفرد وحده، بل تصنعه الأيادي التي تمتد بالدعم والتمكين، موجهة الشكر إلى مؤسسة إعمار الكرك، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس سمير الحباشنة، وإلى الهيئتين العامة والإدارية، على هذه المبادرة الملهمة التي فتحت أمامهم آفاقا جديدة لخلق فرص العمل، وأسهمت بشكل مباشر في رفد القطاع السياحي وتطويره.



وقدمت، باسم جميع الخريجين، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم الدورة ودعمها وإنجاحها، وفي مقدمتهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار، والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، التي رفدتهم بنخبة من الكوادر التدريسية المختصة، وقدمت خبراتها لتأهيلهم وتدريبهم وفق أعلى المستويات والمعايير.



وتضمن الحفل، الذي حضره ممثلون عن الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، وأعضاء من مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك، وممثلون عن وزارة السياحة والمؤسسات المعنية، عرض فيديو قصير يوثق محطات الرحلة، ويستعرض جانبا من مسيرة التدريب والإنجاز.