العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي العامر، الطفل كرم إبراهيم الكفريني، الذي كان قد ظهر في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مُعبراً فيه بكلمات نابعة من القلب عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية الحكيمة، ومقدماً التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.

وخلال اللقاء، أعرب العيسوي عن إعجابه الشديد بحس الطفل الكفريني الوطني العالي، وقدرته على التعبير بصدق عن الانتماء للأردن والولاء للعرش الهاشمي، مشيداً بذكائه وروح المسؤولية التي يتحلى بها في سن مبكرة. وحفّز العيسوي الطفل كرم، مؤكداً أن صوته الذي عبّر فيه عن محبته للوطن وقيادته هو رسالة اعتزاز يشاركه فيها كل أردني وأردنية، مشجعاً إياه على الاستمرار في تنمية موهبته وتفوقه ليكون لبنة فاعلة في بناء مستقبل الأردن المشرق.


بدوره، قدّم الطفل كرم إبراهيم الكفريني كلمةً استهل بها اللقاء، استذكر فيها معاني الاستقلال ومكانة الأردن الراسخة.


كما ألقى الطفل كرم قصيدةً وطنية مهداة إلى الوطن وجلالة الملك.

 

 
 


