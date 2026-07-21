العيسوي يستقبل وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل ويؤكد أهمية حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها

12:27 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل، حيث جرى بحث أهمية المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، وسبل تعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة، باعتبارها ركنا أصيلا من الهوية الوطنية والثقافية. اضافة اعلان





وأكد أعضاء الوفد أن الاهتمام باللغة العربية يمثل قضية وطنية راسخة في الأردن، انطلاقا من المكانة التي كفلها لها الدستور منذ تأسيس الدولة الأردنية، وبما يعكس اهتمام القيادة الهاشمية المتواصل باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحفاظ عليها وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات.



وأشاروا إلى أهمية قانون حماية اللغة العربية، وضرورة تفعيل جميع مواده في ظل التحديات الراهنة، بما يسهم في صون اللغة وتعزيز حضورها في المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية والإعلامية.



ولفت أعضاء الوفد إلى أهمية ترسيخ الوعي لدى الأطفال والشباب بمكانة اللغة العربية، من خلال دور الأسرة والمدرسة والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية، مؤكدين أن الاهتمام باللغة العربية لا يتعارض مع تعلم اللغات الأخرى، بل إن الانفتاح على اللغات العالمية يجب أن ينطلق من الاعتزاز باللغة الأم والحفاظ عليها.





