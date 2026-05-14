الخميس 2026-05-14 05:35 م

العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

الخميس، 14-05-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان وزير الداخلية وتطوير القطاع العام والعين الأسبق، المرحوم مازن علي الساكت.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الساكت، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 


