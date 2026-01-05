العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

03:32 م

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إلى مثواه الأخير.





ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشيرة أبو الراغب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.



واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مؤكدا أن الراحل يُعد فقيد وطن، قدّم خلال مسيرته الطويلة خدمات جليلة للأردن، من خلال المواقع التي تولاها والمسؤوليات الرسمية التي اوكلت اليه، حيث عمل فيها بكل أمانة ومسؤولية، وترك أثرًا واضحًا في مسيرة العمل العام. كما أنه يعد من رجالات الوطن الذين أسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة العرش والقيادة الهاشمية.

