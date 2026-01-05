الإثنين 2026-01-05 04:23 م

العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الر
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إلى مثواه الأخير. ونقل العيسوي، خلال مشاركته
الإثنين، 05-01-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إلى مثواه الأخير.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشيرة أبو الراغب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مؤكدا أن الراحل يُعد فقيد وطن، قدّم خلال مسيرته الطويلة خدمات جليلة للأردن، من خلال  المواقع التي تولاها والمسؤوليات الرسمية التي اوكلت اليه، حيث عمل فيها بكل أمانة ومسؤولية، وترك أثرًا واضحًا في مسيرة العمل العام. كما أنه يعد من رجالات الوطن  الذين أسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة العرش والقيادة الهاشمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

أخبار محلية محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك للمثول في أول جلسة

عربي ودولي مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك

[2:25 م، 2026/1/5] الصحفي مجدي الباطية: في معلومة حوت ؟ [3:30 م، 2026/1/5] عامر السرطاوي: الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

أخبار محلية الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

نه

فيديو منوع متداول: نملة تحاول إنقاذ صديقتها حتى آخر لحظة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

ؤييث

فيديو منوع علاج منزلي متداول للتخلص من البلغم

ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى

أخبار محلية ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى

مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الر

أخبار محلية العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة